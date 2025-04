Der SC Kapellen hat eine Chance auf die Vorentscheidung verpasst. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

SC Kapellen leistet sich bitteren Patzer gegen Dilkrath Der SCK hatte sich in den vergangenen Wochen eine gute Ausgangslage im Abstiegskampf der Landesliga verschafft. Beim Tabellenschlusslicht gab's einen heftigen Rückschlag.

Bis Freitag hatte sich der SC Kapellen mit fünf Spielen in Folge ohne Niederlage im Abstiegskampf der Landesliga in eine recht komfortable Lage gebracht und hätte mit einem Sieg beim abgeschlagenen Schlusslicht Fortuna Dilkrath schon so gut wie sicher ein Ticket für ein weiteres Jahr in der sechst höchsten Liga buchen können. Doch daraus wurde nichts, der SCK unterlag 1:3 (1:2) und bescherte den bislang so erfolglosen und schon länger als Absteiger feststehenden Dilkrathern den ersten Sieg der Rückrunde.

Vorentscheidung verpasst Fr., 25.04.2025, 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath DJK Dilkrath SC Kapellen-Erft SC Kapellen 3 1 Abpfiff „Das ist natürlich ärgerlich, weil wir ansonsten komplett raus gewesen wären aus dem Abstiegskampf. Aber es kam wieder viel zusammen“, sagte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Neben der ohnehin angespannten Personalsituation gab es auch wieder kurzfristige Ausfälle zu beklagen. „Zudem haben wir uns in der Anfangsphase extrem dumm angestellt“, betonte Ferber. So ließ sich Torhüter Newton Lawrence in Vertretung von Jan Pillekamp in der fünften Minute unter Gegnerdruck zu einem Dribbling verleiten, anstatt den Ball wegzuschlagen. Doch er verlor das Spielgerät gegen Ceyhun Doganer, der sich mit der Fortuna-Führung bedankte. Ein paar Minuten später zirkelte dann Moritz Grafen einen Distanzschuss in den Winkel.