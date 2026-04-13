SC Kapellen lässt Union Nettetal keine Chance

Kapellen siegt deutlich gegen Gnadental – Foto: Udo Waffenschmidt

Nach dem Kreispokalerfolg am Ostermontag über den FC Grevenbroich-Süd setzt der SC Kapellen die Siegesserie fort. Der Tabellenzweite der Landesliga verlor noch keines der zwölf Pflichtspiele im Jahr 2026 und führt entsprechend die Rückrundentabelle an.

Fuchs trifft doppelt

Gegen den SC Union Nettetal setzte der SCK mit einem 5:0-Sieg ein deutliches Zeichen im Rennen um Platz zwei. Kazuki Hayashi (29.) eröffnete nach knapp einer halben Stunde das Torfestival. Kurz danach legte Alexander Fuchs (36.) das 2:0 zum Pausenstand nach. „Uns war es wichtig, dass wir schnell nachlegen. Egal wie gut die erste Hälfte war, ein 2:0 kann immer ein gefährliches Ergebnis sein“, sagte der Sportliche Leiter Jörg Ferber. Es brauchte keine Minute, bis der Plan aufging: Doppelpacker Fuchs (46.) legte sofort das 3:0 nach. Darauf ruhten sich die Hausherren jedoch keineswegs aus. Nils Mäker (78.) und Yannik Ebert (82.) trafen in der Schlussphase. Der Matchplan von Trainer Lennart Ingmann sei perfekt aufgegangen, befand Ferber. „Wir haben den Ball gut laufen lassen und das Spiel schnell gemacht. In der Schlussphase wären sogar noch ein paar Tore mehr drin gewesen.“

Weil der DV Solingen überraschend Remscheid mit 2:3 unterlag, wuchs der Vorsprung des SCK auf den Verfolger auf sechs Punkte an. Der ASV Süchteln, der ebenfalls sechs Zähler hinter dem Tabellenzweiten steht, hat jedoch ein Spiel weniger absolviert. Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald musste mit einer 2:6-Niederlage gegen die SG Unterrath Federn lassen. Dennoch hat der Ligaprimus immer noch acht Punkte Vorsprung auf Kapellen.