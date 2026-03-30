SC Kapellen lässt sich auch von TuRU nicht stoppen

Der SC Kapellen trat gegen TuRU wie ein Spitzenteam auf. – Foto: Udo Waffenschmidt

Der SC Kapellen präsentiert sich sehr stabil und lässt sich in der Landesliga weiter nicht von seinem Ende der Hinrunde eingeschlagenen Erfolgsweg abbringen. Der 4:0 (3:0)-Heimerfolg gegen TuRU Düsseldorf am Sonntag war bereits das neunte ungeschlagene Spiel in Folge, wobei die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann insgesamt starke sieben Siege einfuhr.

„Die Jungs machen es richtig gut. Insbesondere bei der Chancenverwertung haben wir im Vergleich zur Hinrunde sehr große Fortschritte gemacht“, meinte Ingmann nach dem Heimsieg gegen den einstigen Oberligisten aus Düsseldorf, der nun weiter ganz tief drinsteckt im Abstiegskampf. Wobei die Gastgeber nur in der Anfangsphase ein wenig Probleme mit der TuRU hatten, als die durch einen Abstimmungsfehler zweier SCK-Spieler sogar in Führung hätte gehen können. Doch spätestens nach dem Führungstor durch Janis Waffenschmidt, der später noch zwei weitere Male traf und damit einen Dreierpack schnürte, zogen die Gastgeber die Partie auf ihre Seite. „Die erste Hälfte hatten wir dann voll im Griff und hätten eigentlich noch mehr Tore schießen können“, sagte der SCK-Coach.

Nach dem 4:0 einen Gang herausgenommen

Nachdem seine Mannschaft direkt nach der Pause das 4:0 nachgelegt hatte, schaltete sie insgesamt im Stile einer Spitzenmannschaft in den Energiesparmodus, was durchaus nachvollziehbar ist. Schließlich geht es schon am Donnerstag in der Liga beim FC Remscheid weiter und am Ostermontag (16 Uhr) folgt das Pokalfinale gegen den 1. FC Grevenbroich-Süd.