SC Kapellen lässt in Remscheid Punkte liegen

Aber laut Jörg Ferber, Sportlicher Leiter des SCK, traten die Gastgeber nicht wie ein Absteiger auf. „Wir hatten mehr Ballbesitz und Spielkontrolle, trotzdem haben sie es uns sehr schwer gemacht. Sie haben deutlich besser gespielt, als man es von einem potenziellen Absteiger erwarten würde“, berichtete er. Daher blieb es lange beim 0:0. Kurz vor der Pause Nils Mäker per Elfmeter die Gelegenheit zur Führung. Doch der sonst so sichere Schütze vergab erstmals seit zwei Jahren einen Strafstoß. Im zweiten Durchgang gelang es den Gästen dann doch, das Bollwerk des FC Remscheid zu knacken. Kazuki Hayashi brachte den SCK in Führung. Die Hausherren gaben jedoch nicht auf und kämpften bis zum Schluss um den Punkt. Kurz vor dem Abpfiff gelang Dominik Heinen (88.) der Ausgleichstreffer.