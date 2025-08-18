SC Kapellen kommt nach Rückstand ganz stark zurück

Mit einer ordentlichen Portion Respekt hatten die Landesliga-Fußballer des SC Kapellen am Sonntag die erste Dienstreise der Saison nach Remscheid zum SSV Bergisch Born angetreten. „Enger Platz, unangenehmer Gegner, schwieriges Spiel“, lautete die kurze Einschätzung des gesundheitlich leicht angeschlagenen Sportlichen Leiters Jörg Ferber. Die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann präsentierte sich dagegen topfit und legte mit dem auch in der Deutlichkeit nicht unbedingt erwarteten 4:1-Sieg (Halbzeit 1:1) eine optimalen Start hin.

Dabei schien das Match den befürchtet schweren Gang zu nehmen, brachte Germano Bonanno die Hausherren, die eine Woche zuvor dem KFC Uerdingen beim 0:1 in der ersten Runde des Niederrheinpokals einen großen Fight geliefert hatten, doch in der zwölften Minute in Führung. „Das machte die Sache noch unangenehmer, denn normalerweise verteidigt Bergisch Born sehr gut“, hob Ferber hervor. Aber der SCK schlug mit großer Klasse und Nervenstärke zurück. Noch vor dem Seitenwechsel drehten die Gäste das Spiel: Zunächst verwandelte Nils Mäker einen Foulelfmeter zum Ausgleich, dann legte er seinem Teamkollegen Justin Schiffer den Treffer zum 2:1 auf. Dabei blieb es bis hinein in die Schlussphase. Sicherheit gab nach Vorarbeit von Yannik Ebert erst Mäkers zweiter Streich zum 3:1 (76.). Maik Ferber machte kurz vor Schluss mit dem 4:1 (89.) den Deckel drauf.