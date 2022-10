SC Kapellen im Kellerduell gegen Fischeln Schwierige Phase für SCK in der Fußball-Landesliga. Holzheimer SG muss bei Aufsteiger Mennrath ran.

VfR Krefeld-Fischeln (13.) – SC Kapellen (11.). Es ist noch gar nicht so lange her, da ging diese Partie noch eine Spielklasse höher über die Bühne. In der Saison 2016/2017 standen sich der SCK und der VfR letztmals in der Oberliga gegenüber. Eine Spielklasse, wo die Kapellener lieber früher als später wieder gerne dabei sein würden, doch nach menschlichem Ermessen ist der Zug in dieser Spielzeit schon wieder abgefahren. Besonders nach dem enttäuschenden Auftritt bei der Heimniederlage gegen den SC Düsseldorf-West geht es für Trainer Björn Feldberg darum, den Blick eher in die andere Richtung zu lenken: „Wir müssen höllisch aufpassen. In unserer Lage triffst du dann eher mal den Pfosten oder hast Schiedsrichterentscheidungen gegen dich. Es ist schwer, da wieder rauszukommen.“ Deswegen ist er auch weit davon entfernt, gegen den Tabellenletzten große Töne zu spucken. „In unserer Lage müssen wir von der Papierform her gar nichts mehr.“

Zumal die Gastgeber nach ihrem miserablen Saisonstart mit nur einem Punkt aus sieben Spielen die Reißleine zogen und sich von Trainer Kalli Himmelmann getrennt haben. Übernommen hat zunächst Ronny Kockel, der in den vergangenen Jahren mit der A-Jugend der Krefelder erfolgreich war. Es ist also davon auszugehen, dass der neue Mann an der Seitenlinie neue Impulse und Ideen einbringt, was den Gegner für die Kapellener schwerer auszurechnen macht. Auch wenn Feldberg sich sehr über die Vorstellung gegen den SC West geärgert hat, hat er sie mit seiner Mannschaft in Ruhe aufgearbeitet und dann die Vorbereitung auf Fischeln begonnen. „Ich gehe schwer davon aus, dass die Jungs dieses Mal besser zugehört haben. Wir sollten in der Lage sein, in Krefeld etwas zu holen“, sagt Feldberg. Ein Erfolgserlebnis feierten die Kapellener am Donnerstag im Kreispokal. Beim 2:0-Auswärtssieg gegen den A-Ligisten Grimlinghausen schoss Robert Wilschrey beide Tore. Ein dicker Wermutstropfen war allerdings die frühe Rote Karte gegen Keirol Aaron, die die angespannte Personallage beim SCK weiter verschärft.