SC Kapellen II muss kurz vor dem Ligastart den Trainer wechseln

Der SC Kapellen II muss kurzfristig den Trainer tauschen. – Foto: Hermann Tautrims

Der SC Kapellen II startet mit einem neuen Trainer in die Kreisliga-A-Saison. Timo Haep, der die Mannschaft erst vor wenigen Wochen übernommen hatte, ist mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Die Entscheidung sei ihm „nicht leichtgefallen“, erklärt der Coach in einer ausführlichen Stellungnahme.

„Ich habe in den vergangenen Wochen festgestellt, dass die Voraussetzungen, die es aus meiner Sicht für eine erfolgreiche Zusammenarbeit und insbesondere für den sportlichen Kampf um den Klassenerhalt braucht, nicht gegeben sind“, schreibt Haep. Als wesentlichen Grund nennt er die Entwicklung innerhalb der Mannschaft. Ihm hätten „die notwendige Einstellung, Verbindlichkeit und Bereitschaft in entscheidenden Situationen gefehlt“. Gerade im bevorstehenden Abstiegskampf seien eine hohe Trainings- und Einsatzbereitschaft aller Beteiligten unerlässlich. Darüber hinaus kritisiert Haep Defizite in der Kommunikation zwischen der Mannschaft und dem Vorstand. Aus seiner Sicht seien gerade in einer sportlich schwierigen Situation eine enge Abstimmung und ein gemeinsames Vorgehen unverzichtbar.

Verein vom Rücktritt überrascht

Beim SC Kapellen II kam der Rücktritt überraschend. „Nach vier Wochen finde ich es schwierig, die Situation schon abschließend zu beurteilen“, sagt der sportliche Leiter Johannes Breuer. Gerade mit einer jungen Mannschaft brauche es Zeit, bis sich Abläufe entwickeln und das Team zusammenwachsen könne. Breuer weist zudem den Eindruck zurück, der Verein habe die Mannschaft auf dem Weg in die Kreisliga A nicht ausreichend unterstützt. „Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, die Mannschaft Richtung Aufstieg zu entwickeln. Sonst wäre der Aufstieg gar nicht möglich gewesen.“ Trotz der schwierigen Ausgangslage sei der Klassenerhalt mit dem vorhandenen Kader weiterhin realistisch, stellt er klar.