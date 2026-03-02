SC Kapellen holt einen Punkt beim Tabellenführer

Topspiel-Fight in Solingen – Foto: Markus Becker

Es passiert nur selten, dass der SC Kapellen in der Landesliga als Außenseiter in die Partie geht. Der Tabellenführer 1. Spvg. Solingen-Wald liegt bereits neun Punkte voraus. Davon ließ sich die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann jedoch nicht beirren und holte in Solingen ein 1:1 (0:1).

Topspiel endet im Remis

Die Favoritenrolle konnte der Ligaprimus gegen den SCK aber nicht sofort ausfüllen. „In der ersten Halbzeit waren wir die klar bessere Mannschaft und haben Solingen kaum Zeit zum Atmen gegeben. Die Jungs haben unseren Plan hervorragend umgesetzt“, befand Jörg Ferber, Sportlicher Leiter des SC Kapellen. In der 22. Minute belohnte Kazuki Hayashi den SCK für den guten Start in die Partie. Mit der Führung im Rücken ging es in die Pause. Nur kurz nach dem Wiederanpfiff fiel nach einer Ecke jedoch der Ausgleich durch den regionalligaerfahrenen Enes Topal (51.). „Der Gegentreffer fiel wie aus dem Nichts. Danach haben wir etwas den Faden verloren, so dass das Spiel bis zum Ende ausgeglichen blieb“, sagte Ferber.

Der SC Kapellen bleibt damit im fünften Ligaspiel in Folge ohne Niederlage. Gegen den Tabellenführer ist das nicht selbstverständlich. Das wird auch deutlich mit einem Blick auf die Kader. „Wir haben vor dem Spiel mal nachgezählt. Der Kader von Solingen kommt insgesamt auf 750 Regionalligaeinsätze. In unserem noch sehr jungen Team hat noch niemand in der Regionalliga gespielt. Wir sind sehr froh mit der Entwicklung der Jungs, auch wenn wir noch lange nicht am Limit sind“, betonte Ferber.