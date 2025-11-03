SC Kapellen hat die Aufstiegsränge weiter im Blick

Der SC Kapellen schiebt sich bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran – und das als Tabellensiebter. In der Landesliga geht es eben auch nach zwölf Spieltagen eng zu. Den Tabellenzweiten und den 13. trennen nur vier Punkte.
Entsprechend wichtig war der Auswärtssieg des SC Kapellen in Unterrath. Die Gastgeber mussten jedoch auf einige Schlüsselspieler verzichten, führte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber an. Dennoch gelang den Düsseldorfern der frühe Führungstreffer durch Elias Dian (9.). „Der Gegentreffer fiel durch einen Fehler im Stellungsspiel, weshalb wir nicht in den Zweikampf gefunden haben“, erklärte Ferber. Der SCK brauchte aber nicht lange, um die richtige Antwort zu finden. Leo Stegner (24.) sorgte für den Ausgleichstreffer der Gäste. Noch vor der Pause gelang es dem SC Kapellen durch Kazuki Hayashi (41.), die Partie zu drehen. „Wir hatten mehr vom Spiel, aber Unterrath hat gut dagegengehalten, weshalb wir zu wenig aus unserer Feldüberlegenheit machen konnten. Trotz der wenigen Chancen haben wir die Partie aber verdient drehen können“, stellte Ferber klar.
In der zweiten Hälfte blieben die Tore aus. Durch die drei wichtigen Punkte bleibt der SC Kapellen an den Spitzenmannschaften dran. Gänzlich zufrieden ist Ferber jedoch nicht. „Besonders im zweiten Durchgang lief unser Spiel nicht mehr so flüssig wie wir uns das vorstellen.“ Indes: "In dieser Saison haben wir trotz guter Leistungen schon einige Punkte liegen gelassen. Heute haben wir es geschafft, auch ohne Glanzleistung die wichtigen Punkte einzufahren.“