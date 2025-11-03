Achtungserfolg für Kapellen. – Foto: Claudia Pillekamp

SC Kapellen hat die Aufstiegsränge weiter im Blick Obwohl die Fußballer des SCK in dieser Saison schon weitaus bessere Spiele abgeliefert haben, kehren sie aus Unterrath mit einem wertvollen 2:1-Sieg zurück an die Erft.

Der SC Kapellen schiebt sich bis auf zwei Punkte an den Relegationsplatz heran – und das als Tabellensiebter. In der Landesliga geht es eben auch nach zwölf Spieltagen eng zu. Den Tabellenzweiten und den 13. trennen nur vier Punkte.

Gestern, 15:30 Uhr SG Unterrath SG Unterrath SC Kapellen-Erft SC Kapellen 1 2 Entsprechend wichtig war der Auswärtssieg des SC Kapellen in Unterrath. Die Gastgeber mussten jedoch auf einige Schlüsselspieler verzichten, führte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber an. Dennoch gelang den Düsseldorfern der frühe Führungstreffer durch Elias Dian (9.). „Der Gegentreffer fiel durch einen Fehler im Stellungsspiel, weshalb wir nicht in den Zweikampf gefunden haben“, erklärte Ferber. Der SCK brauchte aber nicht lange, um die richtige Antwort zu finden. Leo Stegner (24.) sorgte für den Ausgleichstreffer der Gäste. Noch vor der Pause gelang es dem SC Kapellen durch Kazuki Hayashi (41.), die Partie zu drehen. „Wir hatten mehr vom Spiel, aber Unterrath hat gut dagegengehalten, weshalb wir zu wenig aus unserer Feldüberlegenheit machen konnten. Trotz der wenigen Chancen haben wir die Partie aber verdient drehen können“, stellte Ferber klar.