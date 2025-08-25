SC Kapellen hadert mit dem Pfostenschuss von Nils Mäker

Die Taktik der Gäste ging auch deshalb auf, weil in der Anfangsphase alles für sie lief: Während sie in der 17. Minute durch einen Treffer von Athanasios Xiros in Vorlage gingen, traf Nils Mäker für den SCK nur den Pfosten. „Wenn der reingeht, läuft das Spiel wahrscheinlich anders“, vermutete Ferber. Denn mit der Führung im Rücken habe sich der Aufsteiger, „bei dem ja alle schon mal in der Oberliga gespielt haben“, ohne Druck auf seine Qualitäten verlassen können, bemerkte Ferber. „Die wissen, was sie tun. Das ist eine erfahrene, kräftige und große Truppe.“

Die Gastgeber versuchten es trotzdem, erspielten sich dabei indes „nicht die ganz klaren Chancen“, räumte Ferber ein. Als dann auch noch Simon Sasse nach einer Attacke von hinten in die Beine seines Gegenspielers glatt Rot sah (71.), wurde die Aufgabe noch schwerer. Wülfrath, mit seinen Kontern ohnehin stets gefährlich, entschied die Partie daraufhin durch den Treffer von Maik Bleckmann zum 2:0 sieben Minuten vor Schluss. Nächste Aufgabe am Mittwoch

Als kompletten Fehlschlag wollte Ferber das Match allerdings nicht verbuchen. „Daraus kann man lernen“, sagte er und hatte dabei bereits die nächste Partie am Mittwochabend (Anpfiff 19.45 Uhr, Sportanlage an der Hoffeldstraße) beim VfB Hilden II im Blick. „Wir müssen gucken, dass wir uns bis dahin fangen.“