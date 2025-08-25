SC Kapellen hadert mit dem Pfostenschuss von Nils Mäker

Nach der überraschenden 0:2-Pleite zum Saisonauftakt gegen den SC Velbert hatte der beim im Frühjahr in die Landesliga zurückgekehrten 1. FC Wülfrath als Chefcoach verantwortliche Joscha Weber gefordert: „Wir müssen aus den offenkundigen Versäumnisse unsere Lehren ziehen.“ Auftrag erfüllt. „Wülfrath hat aus den Fehlern im ersten Spiel gelernt“, stellte der für den SC Kapellen als Sportlicher Leiter tätige Jörg Ferber im Anschluss an die 0:2-Heimniederlage (Halbzeit 0:1) fest. Damit meinte er vor allem das: „Die haben von der ersten Minute an hinten dicht gemacht.“
Die Taktik der Gäste ging auch deshalb auf, weil in der Anfangsphase alles für sie lief: Während sie in der 17. Minute durch einen Treffer von Athanasios Xiros in Vorlage gingen, traf Nils Mäker für den SCK nur den Pfosten. „Wenn der reingeht, läuft das Spiel wahrscheinlich anders“, vermutete Ferber. Denn mit der Führung im Rücken habe sich der Aufsteiger, „bei dem ja alle schon mal in der Oberliga gespielt haben“, ohne Druck auf seine Qualitäten verlassen können, bemerkte Ferber. „Die wissen, was sie tun. Das ist eine erfahrene, kräftige und große Truppe.“
Die Gastgeber versuchten es trotzdem, erspielten sich dabei indes „nicht die ganz klaren Chancen“, räumte Ferber ein. Als dann auch noch Simon Sasse nach einer Attacke von hinten in die Beine seines Gegenspielers glatt Rot sah (71.), wurde die Aufgabe noch schwerer. Wülfrath, mit seinen Kontern ohnehin stets gefährlich, entschied die Partie daraufhin durch den Treffer von Maik Bleckmann zum 2:0 sieben Minuten vor Schluss.
Als kompletten Fehlschlag wollte Ferber das Match allerdings nicht verbuchen. „Daraus kann man lernen“, sagte er und hatte dabei bereits die nächste Partie am Mittwochabend (Anpfiff 19.45 Uhr, Sportanlage an der Hoffeldstraße) beim VfB Hilden II im Blick. „Wir müssen gucken, dass wir uns bis dahin fangen.“
Randnotiz: Vor dem Spiel hatte sich Wülfrath von Außenverteidiger Yves-David Tshala und Mittelfeldmann Maximilian Eisenbach getrennt. „Zuletzt passte es aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr zusammen. Es gab mit beiden in der Sache gegensätzliche Meinungen“, erklärte Weber, der im Verein auch die Funktion des Sportlichen Leiters innehat. Eisenbach hat sich inzwischen dem benachbarten Bezirksligisten ASV Mettmann angeschlossen, Tshala ist zum gleichklassigen BV Gräfrath gewechselt.