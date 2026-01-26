Kapellen hat eine starke Vorbereitung hinter sich. – Foto: Claudia Pillekamp

SC Kapellen gewinnt alle Testspiele Während der Oberligist VfL Jüchen/Garzweiler seine Vorbereitungsspiele mit einem 4:0-Erfolg über Teutonia Weiden abschließt, unterliegt Lokal- und Ligarivale Holzheimer SG dem Landesligisten ASV Süchteln mit 2:3.

Sowohl die beiden Oberligisten VfL Jüchen/Garzweiler und Holzeimer SG als auch die Landesligisten DJK Gnadental und SC Kapellen testeten am Wochenende zum letzten Mal ihre Form vor dem Start der Rückrunde am nächsten Sonntag.

Klinger will Testspiele nicht überbewerten Der Oberliga-Sechste VfL Jüchen/Garzweiler konnte die Vorbereitung mit einem 4:0-Sieg gegen den FC Teutonia Weiden beenden – die Ergebnisse in den vorherigen vier Testspielen hatten mit einem Unentschieden und drei Niederlagen noch nicht gestimmt. „Die Resultate aus den Vorbereitungspartien sind mir erstmal egal“, stellte Trainer Daniel Klinger klar und führte erklärend hinzu: „Es ging mir in den Tests darum, besonders die jungen Spieler gegen Regionalisten vor neue Herausforderungen zu stellen. Die Ergebnisse kommen aber auch daher, dass mir die Trainingsbeteiligung in der Pause insgesamt nicht gefallen, hat.“ Gestern, 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler VfL Jüchen FC Teutonia Weiden Weiden 4 0 Abpfiff Trotz des starken sechsten Platzes hat die Viktoria nur sechs Punkte Abstand auf die Abstiegsränge, weshalb ein guter Rückrundenstart für den Coach wichtig ist. „In der Hinrunde konnten wir aus den ersten zwei Spielen vier Punkte holen, das wollen wir bestätigen. Wir wissen, wie eng es ist, daher müssen wir am Sonntag sofort liefern.“

Ligakonkurrent Holzheimer SG ist aktuell genau diese sechs Zähler im Rückstand und überwinterte punktgleich mit den Tabellennachbarn auf einem Abstiegsrang. Auf den Aufsteiger wartet am ersten Rückrundenspieltag der punktgleiche 1. FC Kleve. Im letzten Testspiel unterlag die HSG jedoch mit 2:3 dem Landesligisten ASV Süchteln. Trotz der Niederlage zum Abschluss der Vorbereitung schaut Trainer Jesco Neumann positiv auf die Winterpause zurück. „Bei diesem Wetter verlief die Pause natürlich nicht optimal, trotzdem konnten wir ein bisschen ausprobieren. Auch gegen Süchteln hat schon einiges gut funktioniert. Zudem konnten wir uns mit Dion Gutaj verstärken, der bereits für Sonntag eine Option ist“, sagt er. Michalsky fällt positives Fazit Die DJK Gnadental, die aktuell in der Landesliga um den Klassenerhalt kämpft, konnte die Vorbereitung mit drei Siegen aus drei Partien beenden. Bereits am Freitagabend schlug der Neuling den Bezirksligisten TuS Wickrath mit 3:0. Am Sonntag bestätigte die DJK die Leistung mit einem 4:2-Sieg gegen den Bezirksligisten Düsseldorfer SC 99. „Ich bin froh, dass die Pause wieder vorbei ist. Trotzdem konnte ich mit der kurzen Vorbereitung zufrieden sein“, bilanzierte DJK-Coach Sebastian Michalsky.