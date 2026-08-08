SC Kapellen gegen Holzheimer SG: Mehr Derby geht nicht zum Saisonstart

Das Derby im Pokal. – Foto: Hubert Wilschrey

Das bislang letzte Pflichtspiel zwischen den beiden Lokalrivalen SC Kapellen und Holzheimer SG ist mittlerweile ziemlich genau anderthalb Jahre her. Im Februar 2025 gewannen die Holzheimer auswärts im Jupp-Breuer-Stadion mit 4:1 und legten damit den Grundstein zum ersten Aufstieg der Vereinsgeschichte in die Oberliga.

Wie es um den aktuellen Beziehungsstatus steht, kann am Samstag, 15 Uhr, in Kapellen bestaunt werden. Denn zum Saisonauftakt hat das Los in der ersten Runde des Niederrheinpokals direkt für ein Duell beider Teams gesorgt. Mehr Derby geht nun wirklich nicht.

Waren sie bis dahin in der Rolle des Emporkömmlings, der zum großen Nachbarn aufschaut, änderte sich die Rollenverteilung spätestens mit dem Sprung der HSG in die fünfte Liga. Was seit dem Aufstieg der Holzheimer in die Landesliga im Jahr 2018 immer gleich ist: eine große Rivalität, teils auch in gegenseitiger Abneigung, was auch dadurch immer wieder befeuert wurde, dass beide Vereine sich gegenseitig wichtige Spieler abwarben.

Rodriguez: „Freundschaft für zwei Stunden unterbrochen“

Abgesehen davon, dass die Zeit bekanntlich so gut wie jede Wunde heilen kann, geriet so manche Konfliktlinie der Vergangenheit auch dadurch weiter in den Hintergrund, dass beide Mannschaften nicht mehr in einer Liga spielen. Hinzu kommt, dass sich auch die personelle Konstellation mittlerweile geändert hat.

So ist beispielsweise der Ur-Kapellener Patrick Becker, der nach seiner aktiven Karriere in Holzheim als Co-Trainer eingestiegen war, als 2. Vorsitzender im Vorstand des SCK tätig. „Seitdem haben wir ein Mega-Verhältnis zum SCK“, erklärt David Rodriguez aus der sportlichen Leitung der Holzheimer und schiebt direkt hinterher: „Am Samstag ist die Freundschaft aber für zwei Stunden unterbrochen. Wir wollen unbedingt gewinnen, um den Schwung ins erste Meisterschaftsspiel gegen den KFC Uerdingen mitzunehmen.“

Kapellens junger Trainer Lennart Ingmann saß beim bislang letzten Pflichtspielaufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen noch relativ frisch auf der Bank des SCK. Mittlerweile hat er eine weitere Saison Erfahrung gesammelt, in der er mit seiner Mannschaft attraktiven Fußball zelebrierte und nur knapp die Rückkehr in die Oberliga verpasste.

Auch für ihn ist klar, dass es bei dieser Konstellation nicht darum geht, das erste Spiel der Saison als weiteres Testspiel für den Meisterschaftsstart zu betrachten. „Da geht es um richtig was. Wir haben seit dem 8. Dezember nicht mehr verloren. Diese Serie wollen wir auch gegen Holzheim fortsetzen“, betont Ingmann, versucht aber direkt auch ein bisschen Druck von seinen Jungs zu nehmen, indem er hinterherschickt: „Holzheim ist der Oberligist, wir haben nichts zu verlieren.“

Rodriguez sieht keinen Favoriten

Wobei die verschiedenen Spielklassen keinen wirklichen Rückschluss auf die Leistungsunterschiede zulassen. Mit Blick auf die Abschlusstabellen kann die Lücke nicht allzu groß sein, denn während der SCK als Vizemeister einkam, rettete sich die HSG erst am letzten Spieltag über den besseren direkten Vergleich als Tabellenvierzehnter.

Hinzu kommt, dass die Holzheimer nach dem Abschied von Abteilungsleiter und Sponsor Michael Volz auch wegen geringerer finanzieller Möglichkeiten einen großen Umbruch vollzogen haben. Das neue Trainerteam mit dem im Seniorenbereich unerfahrenen Sven van Beuningen an der Spitze muss aus sieben verbliebenen und gleich 19 neuen Spielern eine Mannschaft formen, während die Kapellener das erfolgreiche Gerüst der vergangenen Saison gezielt verstärkt haben.

Deswegen ist sich Rodriguez von der HSG auch sicher: „Der SCK hat eine gefestigte Mannschaft. Auch wenn wir Oberligist sind, sehe ich keinen Favoriten. Das ist ein 50:50-Spiel.“

Joosten vor dem Duell mit dem Ex-Klub

Apropos gezielte Verstärkungen in Kapellen: Dass die Wechsel von Baran Bal, Amin Azdouffal und Yannick Joosten von Holzheim ins Jupp-Breuer-Stadion verhältnismäßig ruhig über die Bühne gingen, dürfte auch damit zu tun haben, dass das Trio in der vergangenen Saison bei der HSG keine ganz so große Rolle spielte.

Am auffälligsten ist da noch die Personalie Joosten, der 2018 schon einmal von der HSG nach Kapellen gewechselt war, aber schon nach einer Saison wieder zurückkehrte. Zuletzt hatte sich der 28 Jahre alte Stürmer in Holzheim nach einer schweren Verletzung zurückgekämpft, wagt nun aber noch mal einen Neustart.

„Yannick hat sich bislang top präsentiert und liefert genau das, was wir uns von ihm versprochen haben. Er ist für Samstag ganz sicher hoch motiviert, was auch für die anderen Jungs gilt, die aus Holzheim gekommen sind“, sagt Ingmann.

Da gehört seit einer Woche übrigens auch Aaron Thomas dazu, der allerdings den Umweg über den Oberligisten SC St. Tönis nahm. Weil er dort in der Vorbereitung aber nicht glücklich wurde, ergab sich für den SCK die Chance, noch mal auf dem Transfermarkt zuzuschlagen. Der 23-Jährige soll die Optionen im defensiven Mittelfeld erweitern.

„Ich war auch überrascht, als er mir über den Weg lief, als ich mir das Testspiel der Kapellener gegen Odenkirchen angeschaut habe“, sagt Rodriguez mit Blick auf den letzten Test des SCK am vergangenen Samstag. Mit dem 3:1 gegen den Bezirksligisten schloss die Mannschaft von Ingmann die Vorbereitung bei fünf Begegnungen ohne Niederlage ab, wobei das 3:2 gegen den SV Budberg, vorige Saison in der anderen Landesliga-Staffel Vizemeister, sicher die größte Aussagekraft hat.

Van Beuningen spricht vom „Spiel des Jahres“

Der HSG, die diesen Sommer in Yamato Aoki einen Spieler aus Kapellen bekam, bescherte die Vorbereitung drei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Am meisten ärgerte Trainer van Beuningen dabei, dass die Defensivarbeit noch nicht so gut funktionierte.

Als Düsseldorfer hat er ein wenig gebraucht, um die Bedeutung der Partie gegen Kapellen zu verinnerlichen. Doch nun ist er auch mit Hilfe seines Co-Trainers Stephan Wanneck, der lange für Holzheim und Kapellen auflief, voll auf Kurs. „Das ist eine Partie, die für noch mehr Motivation sorgt“, sagt er und spricht sogar vom „Spiel des Jahres“. Zusammen mit den anderen HSG-Verantwortlichen hat er versucht, das auch den vielen Zugängen zu vermitteln. Am Samstag wird sich zeigen, ob die Botschaft angekommen ist.