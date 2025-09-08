SC Kapellen feiert spätes Comeback gegen Solingen

Eigentlich wollte der SC Kapellen in der Landesliga zu Hause unbedingt den dritten Saisonsieg einfahren, auch wenn in Gestalt der 1. SpVg Solingen Wald ein starker Aufsteiger zu Gast war. Am Ende konnten die Gastgeber allerdings froh sein, dass es zu einem 2:2 (1:0) reichte, der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit.
Dennoch konnte Jörg Ferber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SCK letztlich mit dem Punkt leben. „Natürlich haben wir den Anspruch, zu Hause zu gewinnen. Aber Solingen hat eine echt gute Mannschaft mit etlichen ehemaligen Regionalliga-Spielern. So es wie gelaufen ist, ist das Ergebnis okay“, meinte Ferber, der sich gleichwohl ärgerte, dass seine Kapellener nicht frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt hatten. Zwar hatte Alexander Fuchs die Gastgeber in Führung gebracht, doch Nils Mäker und Kazuki Hayashi verpassten es, ihre glasklaren Chancen zu nutzen.
Dass der SCK seine optische Überlegenheit auch nach dem Seitenwechsel nicht in eine klarere Führung umsetzen konnte, wurde dann erstmals in der 63. Minute bestraft, als die Gäste einen Konter blitzsauber zum Ausgleich zu Ende spielten. Als Kapellen dann wenige Minuten vor dem Abpfiff erneut in einen Konter lief, drohte bei 1:2 die zweiten Saisonniederlage. Doch die SCK-Spieler zeigten Moral und glaubten weiter an ein Tor. Nachdem in der üppigen Nachspielzeit Solingens Enes Topal Rot gesehen hatte, war es dann der eingewechselte Leo Stegner, der mit dem Ausgleich für die Erlösung und für großen Jubel im Jupp-Breuer-Stadion sorgte.