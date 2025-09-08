Kapellen holte einen Punkt gegen Solingen. – Foto: Udo Waffenschmidt

SC Kapellen feiert spätes Comeback gegen Solingen Gute Nerven bewiesen die Landesliga-Kicker aus Kapellen. Kurz vor dem Abpfiff gelang ihnen noch der Ausgleich. Zuvor waren sie allerdings zu fahrlässig mit ihren Torchancen umgegangen.

Eigentlich wollte der SC Kapellen in der Landesliga zu Hause unbedingt den dritten Saisonsieg einfahren, auch wenn in Gestalt der 1. SpVg Solingen Wald ein starker Aufsteiger zu Gast war. Am Ende konnten die Gastgeber allerdings froh sein, dass es zu einem 2:2 (1:0) reichte, der Ausgleich fiel erst in der Nachspielzeit.

Gestern, 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft SC Kapellen 1. Spvg. Solingen Wald 03 Solingen 03 2 2 Dennoch konnte Jörg Ferber in seiner Funktion als Sportlicher Leiter des SCK letztlich mit dem Punkt leben. „Natürlich haben wir den Anspruch, zu Hause zu gewinnen. Aber Solingen hat eine echt gute Mannschaft mit etlichen ehemaligen Regionalliga-Spielern. So es wie gelaufen ist, ist das Ergebnis okay“, meinte Ferber, der sich gleichwohl ärgerte, dass seine Kapellener nicht frühzeitig die Weichen auf Sieg gestellt hatten. Zwar hatte Alexander Fuchs die Gastgeber in Führung gebracht, doch Nils Mäker und Kazuki Hayashi verpassten es, ihre glasklaren Chancen zu nutzen.