SC Kapellen fährt einen Arbeitssieg in Viersen ein

Der SC Kapellen ist auf einem guten Weg in Richtung Klassenverbleib in der Landesliga, Gruppe 1. Nachdem er Mitte März mit der 1:3-Niederlage bei Victoria Mennrath richtig in Bredouille geraten war, ist er nach dem 1:0 (1:0)-Erfolg am Sonntag beim Abstiegskandidaten 1. FC Viersen nun seit mittlerweile vier Spielen ungeschlagen. Doch Entwarnung gibt es trotzdem noch nicht, der Vorsprung auf den möglichen Relegationsplatz beträgt nur fünf Punkte.

„Das war kein schönes Spiel. Die Jungs haben versucht, Fußball zu spielen, aber das war auf dem unebenen Platz in Viersen gar nicht möglich“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber, der zusammen mit Trainer Lennart Ingmann vor der Partie noch Denksportaufgaben gestellt bekommen hatte. Denn der ohnehin stark dezimierte Kader war durch die unerwarteten Ausfälle von Ebenezer Amoah und Luca Tim Jerz (beide Magen-Darm-Erkrankung) noch weiter geschwächt worden. „Wir mussten komplett umstellen“, erklärte Ferber.

Da war es Gold wert, dass wenigstens Stürmer Nils Mäker von seinem Arzt grünes Licht für einen Einsatz im Stadion am Hohen Busch bekommen hatte. Vergab er in der ersten Hälfte noch eine exzellente Chance, weil der Ball auf dem Rasen kurz vor dem Abschluss unglücklich ins Hoppeln geriet, so gelang ihm kurz vor der Pause der letztlich entscheidende Treffer. Nach einer Ecke entstand im Viersener Strafraum ein Gewühl, in dem Mäker die Übersicht behielt und aus der Drehung den Ball in die Maschen schoss.