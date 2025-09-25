SC Kapellen erwartet gegen DV Solingen ein echtes Topspiel

Nach zuletzt vier Siegen in Serie fahren die Solinger bereits am Freitagabend zum SC Kapellen-Erft. Auf dem kleinen Kunstrasen im Jupp-Breuer-Stadion erwartet die Zuschauer ein intensives Duell zweier Mannschaften, die derzeit voller Selbstvertrauen stecken. Für beide Teams geht es um wichtige Punkte: für die Neusser um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze und für die Solinger sogar um die Tabellenführung.

Die Rollen vor der Partie sind klar verteilt, aber keineswegs eindeutig. Der SC Kapellen bewies am vergangenen Wochenende, dass er sich keineswegs verstecken muss: Mit einem 2:0-Auswärtssieg beim TSV Solingen verschaffte sich die Mannschaft von Trainer Lennart Ingmann neuen Schwung. Nun will der SCK vor heimischem Publikum nachlegen und sich endgültig in der Spitzengruppe festsetzen. Für die Gäste geht es um nicht weniger als die Tabellenführung. Das Team von Trainer Engin Kizilarslan hat in den vergangenen Wochen eine beeindruckende Serie hingelegt, vier Spiele in Folge gewonnen und dabei vor allem offensiv geglänzt. Mit einem weiteren Sieg könnte der DVS mindestens bis Sonntag die Spitze der Tabelle erklimmen. Eine Aussicht, die zusätzliche Motivation verleiht.

Offensivstärke gegen defensive Kompaktheit

Die Solinger bringen derzeit die gefährlichste Angriffsreihe der Liga mit. 20 erzielte Treffer bedeuten Bestwert und ein klares Signal an die Konkurrenz. Im Fokus steht dabei Torjäger Salim El Fahmi, der mit bislang vier Treffern einer der Erfolgsgaranten ist. Doch auch andere Offensivkräfte haben in den vergangenen Wochen regelmäßig abgeliefert, was den DVS für gegnerische Abwehrreihen schwer berechenbar macht. Der SC Kapellen setzt eher auf mannschaftliche Geschlossenheit und Kompaktheit in der Defensive. Vorne sind es Nils Mäker und Alexander Fuchs, die mit jeweils zwei Toren den Unterschied ausmachen können. Zwar haben die Neusser bislang nicht die Durchschlagskraft der Solinger gezeigt, doch auf dem engen Kunstrasen im Jupp-Breuer-Stadion gelten ohnehin andere Gesetze.

Druck und Chancen gleichermaßen verteilt

Beide Teams gehen mit Druck in die Partie, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen. Der SC Kapellen möchte die Heimstärke nutzen, um sich nach oben zu orientieren und nicht den Anschluss zu verlieren. Für die Gäste aus Solingen liegt die Bürde im eigenen Anspruch: Nach den jüngsten Erfolgen will man die Serie fortsetzen – und am liebsten mit einem Auswärtssieg ein Ausrufezeichen im Titelrennen setzen.