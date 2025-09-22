SC Kapellen erfüllt gegen Aufsteiger Solingen Pflicht

Vor der Partie beim Tabellenzweiten DV Solingen am Freitag (20 Uhr) war es dem Landesligisten SC Kapellen wichtig, den Aufsteiger TSV Solingen daheim zu schlagen. Den erhofften Sieg machten die Gastgeber bereits im ersten Durchgang klar, denn das 2:0 zur Pause hatte auch nach 90 Minuten noch Bestand.

„Für uns war es ein sehr wichtiger Sieg. In der Tabelle geht es noch unfassbar eng zu, so dass sich einiges von Spieltag zu Spieltag wieder ändern kann. Deswegen sind wir erst mal froh, einen Puffer zu haben“, meinte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber. Er sah seine Mannschaft das Spiel dominieren, nur die Chancenverwertung bemängelte er. Letztlich war aber Doppelschlage von Simon Sasse (33.) und Alexander Fuchs (34.) zur 2:0-Führung genug, um die drei Punkt einzufahren. Im zweiten Durchgang ließ der SC Kapellen nichts mehr anbrennen. Für Ferber war es ein wichtiges Signal, dass der SCK kein Gegentor kassierte. „Es war wichtig für uns, zu null zu spielen, deswegen können wir mit dem Spiel insgesamt zufrieden sein. Wir waren über weite Strecken die bessere Mannschaft“, betonte Ferber.

Dennoch gefiel dem Sportlichen Leiter vor dem Spitzenduell gegen den DV Solingen noch nicht alles am Spiel seiner Mannschaft. „Wir haben es verpasst den Sack schon früher zu zumachen, weshalb des TSV am Ende noch zu Kontermöglichkeiten kam. Durch die Ausfälle einiger Leistungsträger wie Nils Mäker muss sich auch unsere Offensive noch einspielen, damit die Chancenverwertung besser wird“, erklärte Ferber.