SC Kapellen-Erft & 1. FC Lintfort trumpfen gegen Oberligisten groß auf

Zur ungewohnten Anstoßzeit am Montagabend haben der SC Kapellen-Erft und der 1. FC Lintfort Selbstvertrauen getankt. In ihren Testspielen feierten sie nämlich klare Siege gegen die Oberliga-Klubs Holzheimer SG und SV Sonsbeck.
Ein Aufgebot der HSG wurde am Sonntag Vize-Hallenkreismeister, das Finale gegen die SVG Neuss-Weissenberg ging knapp verloren. Am Folgetag stand für den Oberligisten der nächste Test an, allerdings setzte sich der SC Kapellen-Erft nach einer Nullnummer zur Pause im Anschluss mit 3:0 durch. Neben Janis Waffenschmidt (48.) und Leo Stegner (72.) jubelte Dennis Höfling (60.) gegen Holzheim - und das war ein besonderes Tor: Der 22-Jährige hat die HSG erst vor wenigen Tagen verlassen und peilt mit dem SC Kapellen-Erft in der Landesliga die Vizemeisterschaft an.
Holzheimer SG: Ryuji Kuwajima, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Niklas Harth, Paul Wolf, Jonas Theuerzeit, Zinedine Durmus, Paul-Joel Sauer, Mohamad Hegi, Amin Azdouffal, Yannick Joosten - Co-Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Co-Trainer: Christian Langner
SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Efe Özen, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Alexander Fuchs, Dennis Höfling, Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Leo Stegner, Janis Waffenschmidt - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Thomas Welzer - Co-Trainer: Illich Mendoza
Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss)
Tore: 0:1 Janis Waffenschmidt (48.), 0:2 Dennis Höfling (60.), 0:3 Leo Stegner (72.)
Der Sieg ist für den 1. FC Lintfort sicherlich etwas zu hoch ausgefallen, weil die Tore auch nicht in jedem Match so fallen wie am Montag, doch Selbstvertrauen gibt dieser Erfolg natürlich.
Übrigens: Beim 1. FC Lintfort und SV Sonsbeck kamen Akteure des GSV Moers zum Einsatz - der Landesliga-Rivale der Lintforter hat im Winter fast die gesamte Mannschaft verloren.
1. FC Lintfort – SV Sonsbeck 4:1
1. FC Lintfort: Luke Winter, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister (59. Ouassim El Abdouni), Jonas Haub (59. Andre Rieger), Furkan Baydar (76. Taycan Köksel), Princely Ngangjoh (76. Yassine Riad), Simon Schwarz (59. Jan Ziebell), Marcel Goretzki (46. Matti Völkel), Thorsten Kogel, Carlos Candido Pin (76. Justin Uzochi Owuka), Abdoulaye Sall (46. Pierre Sedarous) - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke
SV Sonsbeck: Jan Fauseweh (46. Kenan Mehmedovic), Sebastian Leurs (80. Shadi Ghrayeb), Tobias Meier (80. Mahmud Sahintürk), Christoph Elspaß, Jannis Pütz (46. David Somodi), Philip Pokora, Linus Krajac, Luca Janßen (67. Ruben Joan Martens), Marco De Stefano (75. Lorik Rama), Klaus Keisers (77. Daniel Gorden Raul), Niklas Binn (80. Timo Lehmkuhl) - Trainer: Heinrich Losing
Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 100
Tore: 0:1 Niklas Binn (53.), 1:1 Matti Völkel (68.), 2:1 Thorsten Kogel (70.), 3:1 Andre Rieger (83.), 4:1 Pierre Sedarous (87.)
