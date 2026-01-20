Kapellen-Erft gewinnt bei der HSG. – Foto: Hubert Wilschrey

SC Kapellen-Erft & 1. FC Lintfort trumpfen gegen Oberligisten groß auf Oberliga gegen Landesliga: Während der SC Kapellen-Erft bei der Holzheimer SG klar gewinnt, bejubelt der 1. FC Lintfort einen ebenso klaren Heimsieg gegen den SV Sonsbeck. Verlinkte Inhalte Landesliga 1 Landesliga 2 Oberliga Niederrhein SC Kapellen Holzheim + 2 weitere

Zur ungewohnten Anstoßzeit am Montagabend haben der SC Kapellen-Erft und der 1. FC Lintfort Selbstvertrauen getankt. In ihren Testspielen feierten sie nämlich klare Siege gegen die Oberliga-Klubs Holzheimer SG und SV Sonsbeck.

Holzheimer SG: Ryuji Kuwajima, Jan Schumacher, Joel Aschenbroich, Niklas Harth, Paul Wolf, Jonas Theuerzeit, Zinedine Durmus, Paul-Joel Sauer, Mohamad Hegi, Amin Azdouffal, Yannick Joosten - Co-Trainer: Tim Nehrbauer - Trainer: Jesco Neumann - Co-Trainer: Christian Langner

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Efe Özen, Jan Lukas Nosel, Luca Tim Jerz, Alexander Fuchs, Dennis Höfling, Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Leo Stegner, Janis Waffenschmidt - Trainer: Lennart Ingmann - Co-Trainer: Thomas Welzer - Co-Trainer: Illich Mendoza

Schiedsrichter: Luca Lutz Mücke (Grevenbroich/Neuss)

Tore: 0:1 Janis Waffenschmidt (48.), 0:2 Dennis Höfling (60.), 0:3 Leo Stegner (72.) Sonsbeck führt, dann legt der 1. FC Lintfort los

Auch zwischen dem 1. FC Lintfort und dem SV Sonsbeck fielen zum Seitenwechsel keine Tore. Dann erwischte der Oberligist allerdings den besseren Start, als Niklas Binn nach Vorarbeit von Klaus Keisers das 1:0 für den SVS erzielte (53.). In der Schlussphase schafften die Hausherren dann aber eindrucksvoll das Comeback, als zunächst Matti Völkel einen Fehler bestrafte (68.) und dann Thorsten Kogel Glück im Abschluss hatte (70.). Dieser 120-Sekunden-Schock wurde in den Schlussminuten sogar noch ausgebaut: Joker André Rieger, der einen guten Eindruck hinterließ, schoss den Ball in den Winkel (83.), und nur vier Zeiger-Umdrehungen später verhielten sich die Sonsbecker zu passiv, weshalb Pierre Sedarous sogar zum 4:1-Endstand kam (87.).