SC Kapellen-Erft holt gleich zwei neue Torjäger

Gegen Bergisch Born und Absteiger Cronenberger SC lässt der SC Kapellen-Erft seine Landesliga-Saison ausklingen. Wahrscheinlich läuft der Traditionsverein in der unteren Tabellenhälfte ein - deshalb soll es ab Sommer besser werden. Mit zwei neuen Torjägern will Kapellen wieder weiter oben angreifen.

Der 21-Jährige ist aber nicht der einzige neue Stürmer für den SCK: Justin Schiffers, der beim VdS Nievenheim ein tolles Bezirksliga-Jahr absolvierte (14 Tore und zehn Vorlagen bei einem Absteiger), ist in der laufenden Landesliga-Spielzeit eine feste Größe bei der Holzheimer SG – wenngleich vorrangig als Edeljoker (17 Einwechslungen in 26 Einsätzen). Sieben seiner elf Saisontore hat er in Teilzeiteinsätzen erzielt, der Wechsel nach Kapellen soll natürlich auch mit mehr Spielzeit verbunden sein. Der 20-Jährige hat zudem sechs Treffer vorbereitet.

Dieses junge Sturmduo ist bereits ein Versprechen für eine bessere Saison.

Transfers des SC Kapellen-Erft 2025/26

SC Kapellen-Erft

Trainer: Lennart Ingmann

Zugänge: Leo Stegner (1. FC Mönchengladbach), Bryan Schomann (SVG Neuss-Weissenberg), Justin Schiffer (Holzheimer SG), Alexander Fuchs (SC Borussia Lindenthal-Hohenlind)

Abgänge: Robert Wilschrey (Holzheimer SG), Giosué Joel Mangano (Unbekannt ), Celal-Can Yücel (SV Uedesheim), Samuel Campillo (SV Uedesheim), Giosué Joel Mangano (SC Union Nettetal)

Das Restprogramm der Landesliga 1

33. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr DJK Fortuna Dilkrath - TuRU Düsseldorf

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Cronenberger SC - SC Velbert

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - FC Remscheid

So., 25.05.25 15:00 Uhr VfL Jüchen-Garzweiler - SG Unterrath

So., 25.05.25 15:00 Uhr FC Kosova Düsseldorf - VSF Amern

So., 25.05.25 15:30 Uhr Holzheimer SG - ASV Einigkeit Süchteln

So., 25.05.25 15:30 Uhr DV Solingen - Victoria Mennrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Bergisch Born - SC Kapellen-Erft

34. Spieltag

So., 01.06.25 13:00 Uhr VfB 03 Hilden II - TuRU Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Velbert - FC Kosova Düsseldorf

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Remscheid - VfL Jüchen-Garzweiler

So., 01.06.25 15:00 Uhr ASV Einigkeit Süchteln - VfR Krefeld-Fischeln

So., 01.06.25 15:30 Uhr VSF Amern - Holzheimer SG

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Kapellen-Erft - Cronenberger SC

So., 01.06.25 15:30 Uhr Victoria Mennrath - SSV Bergisch Born

So., 01.06.25 15:30 Uhr SG Unterrath - DV Solingen