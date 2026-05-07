SC Kapellen-Erft holt bekannten Stürmer-Ersatz für Leo Stegner Yannick Joosten wechselt im Sommer von der Holzheimer SG aus der Oberliga Niederrhein zum SC Kapellen-Erft, der damit Ersatz für Leo Stegner findet. von André Nückel · Heute, 12:01 Uhr · 0 Leser

Yannick Joosten wechselt zum SC Kapellen-Erft. – Foto: Hubert Wilschrey

Der SC Kapellen-Erft setzt im Aufstiegsrennen und für die kommende Saison ein klares Zeichen: Yannick Joosten kehrt vom Kreis-Rivalen Holzheimer SG zurück. Der erfahrene Angreifer soll die Offensive verstärken und die Lücke schließen, die durch den Abgang von Leo Stegner entsteht.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Der SC Kapellen-Erft hat eine wichtige Personalie für die kommende Saison geklärt: Yannick Joosten wechselt im Sommer von der Holzheimer SG zurück nach Kapellen und verstärkt damit die Offensive des aktuellen Landesliga-Zweiten. Der 28 Jahre alte Angreifer kommt aus der Oberliga Niederrhein und kennt den Verein bereits aus seiner früheren Zeit. Für Kapellen ist die Verpflichtung auch deshalb bedeutsam, weil mit Leo Stegner ein Offensivspieler den Klub verlassen wird. Stegner, der in der laufenden Saison sieben Tore erzielt und drei weitere Treffer vorbereitet hat, kehrt zum SC Union Nettetal zurück. Mit Joosten präsentiert der SC Kapellen-Erft nun zeitnah einen erfahrenen Nachfolger, der in den vergangenen Jahren vor allem im Bezirks- und Landesliga-Bereich mit starken Scorerwerten aufgefallen ist.

Der Klub selbst bewertet den Transfer entsprechend offensiv. „Mit Yannick Joosten verstärken wir unsere Offensive mit einem echten Topstürmer“, teilte der Verein mit. Der 1,90 Meter große Angreifer bringe „Wucht, Kaltschnäuzigkeit und jede Menge Leidenschaft auf dem Platz“ mit. Zudem betont Kapellen nicht nur die Torjägerqualitäten, sondern auch die Arbeitsweise des Rückkehrers: „Yannick steht nicht nur für Tore, sondern auch für unermüdlichen Einsatz. Er geht in jedes Spiel mit voller Energie, stellt sich immer in den Dienst der Mannschaft und gibt bis zur letzten Minute alles - ein echter Teamplayer.“ Joosten hat vor allem für Holzheim überragt Joosten bringt eine bemerkenswerte Bilanz mit. In der FuPa-Statistik stehen für ihn insgesamt 253 Senioren-Spiele, 160 Tore und 108 Vorlagen. Besonders im Trikot der Holzheimer SG war der Angreifer über Jahre hinweg ein Unterschiedsspieler. In der Bezirksliga erzielte er unter anderem 26 Tore und 19 Vorlagen in der Saison 2017/18, später folgten auch in der Landesliga starke Werte mit 19 Treffern und 18 Assists in der Spielzeit 2021/22 sowie 18 Toren und zehn Vorlagen 2022/23. In der laufenden Oberliga-Saison kam Joosten für Holzheim bislang auf 19 Einsätze, zwei Tore und keine Vorlage. Auch wenn die aktuelle Ausbeute deutlich niedriger ausfällt als in seinen stärksten Jahren, erhält Kapellen einen Spieler, der seine Qualität über viele Spielzeiten nachgewiesen hat und zudem reichlich Erfahrung mitbringt.