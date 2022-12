SC Kapellen: Ein Hattrick als Derby-Empfehlung Nils Mäker hatte großen Anteil am Sieg der Kapellener Landesliga-Fußballer.

Ein Hattrick in zwölf Minuten – Nils Mäker hatte durch seine drei Tore entscheidenden Anteil am Sieg des SC Kapellen im Kellerduell der Landesliga gegen den 1. FC Mönchengladbach. Mäker stellte auf 3:0 (46., 55., 58.), bevor Pablo Ramm (71.) mit dem 4:0 das Endergebnis herstellte.

Der Angreifer konnte in der aktuellen Saison nur fünf Spiele absolvieren, in denen er jedoch vier Tore schoss und ein weiteres vorlegte. „Neben meinen Verletzungen kann ich auch aus beruflichen Gründen häufig nicht am Training teilnehmen, das Gleiche gilt dann natürlich auch für die Spiele“, erzählt Mäker. Trotz seiner geringen Trainingsbeteiligung ist der 25-Jährige da, wenn man ihn braucht, wie er bei seiner Hattrick-Show eindrucksvoll unter Beweis stellte. „Ich bin froh, die drei Tore geschossen zu haben, obwohl ich nur den Fuß reinstellen musste. Alle drei Treffer wurden von meinen Teamkollegen hervorragend eingeleitet, so dass ich es ganz einfach hatte zu treffen“, gibt sich Mäker bescheiden.

Unabhängig von seinen Toren war der Sieg für die Kapellener ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Im letzten Match vor der Winterpause müssen sie zum Derby bei Holzheimer SG, die aktuell nur drei Punkte hinter dem Tabellenzweiten steht. Im Hinspiel musste der SCK eine schmerzliche 1:2-Niederlage einstecken, am Freitag (20 Uhr), wollen er den Schwung aus dem 4:0-Sieg jedoch mitnehmen. „Nach neun Punkten aus den letzten vier Spieltagen gehen wir natürlich mit breiter Brust ins Derby, da wir auch wissen, dass die Tabelle in so einem Spiel keine große Bedeutung hat. Beide Mannschaften wollen das Duell gewinnen, auch wir sind heiß“, betont Mäker. Mit einem Sieg könnte der SC Kapellen bis auf zwei Punkte an Holzheim heranrücken. „Die Qualität im Kader ist ohne Frage da. Neben den Verletzungen hat uns oft auch das Spielglück gefehlt. Wir wissen aber, dass wir Holzheim schlagen können. Und wenn ich wieder treffen könnte, wäre das natürlich ein weiteres Highlight“, sagt Nils Mäker.