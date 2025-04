SC Kapellen dreht in zweiter Hälfte mächtig auf

Der SC Kapellen hat einen weiteren wichtige Schritt getan, um sich von den Abstiegsplätzen der Landesliga zu entfernen. Nach dem knappen 1:0-Erfolg am vergangenen Sonntag in Viersen folgte am Donnerstag ein weiterer Sieg gegen ein schlechter platziertes Team. Der VfR Krefeld-Fischeln wurde zu Hause mit 6:1 (2:1) abgefertigt und dadurch der Vorsprung auf den Verfolger auf acht Punkte ausgebaut.