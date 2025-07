Neustart von Kapellen. – Foto: Andreas Bornewasser

SC Kapellen: Der alte Platzhirsch bleibt seiner Linie eisern treu Beim SC Kapellen soll Leonard Lekaj eine Führungsposition besetzen. Leo Stegner kommt als Top-Torjäger.

Der einstige Platzhirsch im Fußballkreis 5 Grevenbroich/Neuss, bis zum Abstieg aus der Oberliga 2017 nahezu unantastbar, blickt auf zwei schwierige Jahre zurück: In der Saison 2023/24 verpasste der SC Kapellen am letzten Spieltag die Rückkehr in die Fünftklassigkeit und in der abgelaufenen Runde gerieten die Schützlinge von Trainer Lennart Ingmann zunächst in Abstiegsgefahr und mussten dann mitansehen, wie der VfL Jüchen/Garzweiler und sogar die Holzheimer SG an ihnen vorbeizogen.

Und trotzdem hält der Verein auch unter Führung des neuen Vorsitzenden Ivan Ardines eisern an seiner Philosophie fest, aus eigener Kraft und mit jungen Spielern erfolgreich Fußball zu spielen. Weil das nach den Abgängen der im vergangenen Jahr allerdings von Verletzungen geplagten Leitwölfen Robert Wilschrey (Holzheim) und Can Yücel (Uedesheim) schwieriger zu werden drohte, hat der SCK bei seiner vielleicht wichtigsten Neuverpflichtung ausnahmsweise auf Erfahrung gesetzt: Leonard Lekaj, in der vergangenen Saison für den nur knapp am Aufstieg vorbeigeschrammten Ligarivalen FC Kosova und die „Wontorrios“ in der Icon League im Einsatz, wird zwar bald 35, „ist aber topfit“, versichert der Sportliche Leiter Jörg Ferber. „Der Junge hat Fitnesswerte, da können andere nur von träumen.“ Zudem ist der ehemalige Oberliga-Kicker von Union Nettetal in der Defensive vielseitig verwendbar, kann auf der „Sechs“, aber auch in der Innenverteidigung spielen. Spannende Zugänge, aber nicht alles hat funktioniert