SC Kapellen bringt einen Punkt aus Düsseldorf mit

Der kurz darauf eingewechselte Kazuki Hayashi belebte auf Anhieb das Kapellener Angriffsspiel. Fast schon logisch, dass sich der Japaner als Vorbereiter des von Nils Mäker erzielten Ausgleichs auszuzeichnen wusste. Um ein Haar wäre ihm danach sogar noch der Siegtreffer gelungen, doch das wäre dann vielleicht doch des Gutes zu viel gewesen, räumte Ferber ein: „TuRU hat sehr defensiv gestanden, sich dabei aber zwar wenige, aber gute Chancen herausgespielt. Insgesamt geht das Ergebnis schon in Ordnung.“ Leichter wird es für den SCK indes nicht: Nächste Woche kommt der FC Remscheid an die Erft, am 15. Oktober geht es im Kreispokal zur DJK Novesia und am 17. Oktober wartet Nettetal.