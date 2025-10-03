SC Kapellen bringt einen Punkt aus Düsseldorf mit

Es gibt Spiele, die bleiben auch nach dem Schlusspfiff noch lange im Gedächtnis haften. Das Duell des SC Kapellen in der Landesliga im Stadion an der Feuerbachstraße mit der TuRU Düsseldorf gehört nicht dazu. Und das lag nicht etwa daran, dass sich die beiden alten Oberliga-Rivalen beim 1:1-Unentschieden (Halbzeit 0:0) nicht redlich bemüht hätten. „Aber es war halt ein taktisch geprägtes Spiel“, stellte Kapellens Sportlicher Leiter Jörg Ferber fest.
Ein frühes Tor hätte der Partie ganz sicher mehr Pep gegeben. Und die Chancen dazu waren durchaus da. „Wir haben eins gemacht, hätten aber vier oder fünf machen können“, sagte Ferber. So tauchte Nils Mäker kurz vor und nach der Halbzeit gefährlich vor dem Gehäuse der Gastgeber auf, Luis Giesen kam auf der Außenbahn einige Male durch, fand in der Mitte aber keinen Abnehmer. Und auch der Kopfball von Alexander Fuchs hätte im Netz landen können. Stattdessen schlugen die Hausherren zu. Der von Nico Wehner mustergültig bediente Mohamed Darwish nickte in der 76. Minute ein. „Gute Flanke, guter Abschluss“, befand Ferber.
Der kurz darauf eingewechselte Kazuki Hayashi belebte auf Anhieb das Kapellener Angriffsspiel. Fast schon logisch, dass sich der Japaner als Vorbereiter des von Nils Mäker erzielten Ausgleichs auszuzeichnen wusste. Um ein Haar wäre ihm danach sogar noch der Siegtreffer gelungen, doch das wäre dann vielleicht doch des Gutes zu viel gewesen, räumte Ferber ein: „TuRU hat sehr defensiv gestanden, sich dabei aber zwar wenige, aber gute Chancen herausgespielt. Insgesamt geht das Ergebnis schon in Ordnung.“ Leichter wird es für den SCK indes nicht: Nächste Woche kommt der FC Remscheid an die Erft, am 15. Oktober geht es im Kreispokal zur DJK Novesia und am 17. Oktober wartet Nettetal.
TuRU Düsseldorf: Delker - Rey Alonso, Turan (72. Yavuz), Brünen, Sumbunu, Luzalunga (62. Nwulu), Reitz, Wehner, Bülbül
SC Kapellen: Pillekamp - Mäker, Fuchs (77. Stegner), Luis Giesen (80. Hayashi), Suguro (90.+3 Jerz), Schomann, Lekaj, Ebert, Sasse, Waffenschmidt, Lavia
Tore: 1:0 (76.), 1:1 Mäker (80.)
Schiedsrichter: Till Jandik, Nico Rosen, Damian Schmidt
Zuschauer: 250