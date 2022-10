SC Kapellen braucht gegen den SC West dringend Punkte Die Kapellener sind im bisherigen Saisonverlauf deutlich hinter den Erwartungen zurück. Den Gast aus Düsseldorf wollen sie am Sonntag auf Distanz halten.

In der ersten Enttäuschung über die 1:2-Niederlage beim VfB Hilden II und deren überaus unglückliches Zustandekommen hatte Björn Feldberg davon gesprochen, in dieser Woche eventuell nur am Freitag zu trainieren. Der Trainer des Landesligisten SC Kapellen hätte besser dabei belassen. Denn in der Übungseinheit am Mittwoch zog sich Thomas Lavia eine so schwere Sprunggelenksverletzung zu, dass er nicht nur für das Heimspiel am Sonntag (15.30 Uhr) gegen den SC Düsseldorf-West ausfällt, sondern wohl auch für die restliche Hinrunde.