SC Kapellen bekommt noch mal die Kurve Als Vizemeister ging der SC Kapellen mit hohen Erwartungen in die neue Spielzeit der Landesliga. Doch dann kam alles ganz anders. Zwischenzeitlich rutschten die Erftstädter sogar auf einen Abstiegsplatz ab und schoben Frust.

Auch wenn der SC Kapellen mit seiner jungen Mannschaft und dem erfrischenden Spielstil in der Vorsaison zu den Attraktionen in der Landesliga, Gruppe 1 gehört hatte, war für Trainer Björn Feldberg von vornherein klar, dass daraus in der laufenden Saison nicht die Verpflichtung erwächst aufsteigen zu müssen.

„Fazit ist, dass wir für unsere Qualität zu wenig Punkte gesammelt haben“, erklärt Björn Feldberg, der in seinem zweiten Jahr in der sportlichen Verantwortung beim SCK auch wegen zahlreicher personeller Probleme mit seiner Mannschaft durch ein Stahlbad gehen musste. Dabei hatte die Spielzeit noch so vielversprechend begonnen. Zunächst gelang mit dem Erstrundensieg im Niederrheinpokal gegen den Oberligisten FSV Duisburg ein Ausrufezeichen, ehe das erste Punktspiel beim Oberliga-Absteiger 1. FC Mönchengladbach sicher mit 2:0 gewonnen wurde. Ein erster heftiger Dämpfer war dann allerdings die 1:2-Derbyniederlage daheim gegen die Holzheimer SG, in deren Anschluss die Kapellener einfach keine Konstanz in ihre Vorstellungen bekamen. Tiefpunkt des ersten Saisonabschnitts war die Phase der Oktober, in der die Feldberg-Schützlinge vier Niederlagen in Folge kassierten und dabei dreimal in Folge mit 0:3 (SC West, Fischeln, Amern) sogar total chancenlos waren. Und auch wenn sich der SCK-Coach immer dagegen wehrte, die anhaltende Personalmisere als Hauptgrund für den Absturz anzuführen, so meint er rückblickend: „Uns ist eine ganze Achse weggebrochen, die die Mannschaft über anderthalb Jahre geprägt hat. Wenn sechs, sieben Spieler aus der Topelf fehlen, ist das nur schwer zu kompensieren.“

Feldberg betonte zwar immer, dass er dennoch genügend Qualität im Kader habe, um in der Liga zu bestehen, doch es zeigte sich, dass der SCK in dieser Konstellation nicht eingespielt war. „Wir waren oft nicht schlechter als der Gegner. Aber dann passierten ein, zwei spielentscheidende Szenen, die uns aus der Bahn geworfen haben“, erinnert sich der SCK-Coach. Das löste gerade in einer so jungen Mannschaft Selbstzweifel aus, gegen die auch ein Routinier wie Robert Willschrey mit all seiner Erfahrung nicht ankam. Doch auch wenn es in den Spielen nicht lief, blieben die Motivation und das Engagement hoch. „Da hat sich keiner auch nur eine Minute hängenlassen. Wir haben zusammengehalten, und alle sind mit viel Freude zum Training gekommen. Das war auch der Grund, wieso wir die Kurve bekommen haben“, betont Feldberg. Wichtig war freilich auch, dass Leistungsträger wie Jonas Giesen und Nils Mäker dauerhaft aufs Spielfeld zurückkehrten. Mit dem 4:2-Sieg in Süchteln platzte der Knoten, auch beim folgenden 0:1 in Rath war ein Aufwärtstrend zu erkennen, den drei Punktspielsiege in Folge bis zur Winterpause inklusive des Derbyerfolgs in Holzheim bestätigten. Damit haben die Kapellener fünf Punkte Abstand zwischen sich und die SG Unterrath auf dem ersten Abstiegsplatz gebracht. Doch Björn Feldberg ist weit davon entfernt, Entwarnung zu geben. „Wir wissen ganz genau, dass wir noch sehr vorsichtig sein müssen. Das bleibt bis zum Schluss ein ganz enges Rennen gegen den Abstieg“, betont der SCK-Trainer.

Das ist allerdings kein Grund für die Kapellener, sich noch mal auf dem Transfermarkt umzuschauen. Auch wenn Maik Ferber sich dem Bezirksligisten DJK Gnadental angeschlossen hat, wo sein Vater Jörg als Sportlicher Leiter arbeitet, ist das Vertrauen in den im Sommer zusammengestellten Kader weiter groß. Zumal Feldberg damit rechnen kann, dass fast alle Spieler fit sind, wenn am kommenden Montag die Vorbereitung auf die Restsaison beginnt. Fragezeichen stehen aktuell nur hinter der Rückkehr von Philip Suhr (Knie) und Lorenz Kowalle (Schulter). „Wir wollen unsere Stärken ausbauen, mit noch weniger Kontakten spielen, besser gegen den Ball arbeiten bei Ballverlust und mehr Flexibilität in unser System bekommen“, nennt der SCK-Coach als Ziele für die nächsten Wochen. Auf dem Weg zum ersten Punktspiel des Jahres am 26. Februar daheim gegen den 1. FC Viersen haben die Kapellener bislang zwei Testspiele vereinbart, Ende Januar gegen den Oberligisten Velbert, eine Woche später gegen den Bezirksligisten VfL Jüchen/Garzweiler. Weitere können aber noch folgen.