SC Kapellen baut gegen den SC Velbert seine starke Serie aus

Ausbaufähige Chancenverwertung beim SCK

Trotz der Favoritenrolle war der SCK am Sonntag nach der 1:2-Hinspielniederlage gewarnt. „In der Hinserie haben wir uns gegen deren Defensive sehr schwergetan. Auch heute mussten wir die Fünferkette erst knacken“, sagte Ingmann. Sein Team ging durch Lorenz Kowalle in Führung. Mit diesem Ergebnis ging es auch in die Pause. Ingmann: „Es ist uns gelungen, zahlreiche Tormöglichkeiten herauszuspielen, jedoch hat es an der Chancenverwertung gehapert.“ Im zweiten Durchgang baute der SCK die Führung durch Treffer von Alexander Fuchs und Dennis Höfling aus. Die Partie war jedoch noch nicht entschieden. Kurz nach dem Anschlusstreffer von Makuntima Ntuku (82.) sah Kapellens Schlussmann Jan Pillekamp (87.) die Gelb-Rote Karte. Ihn vertrat Stürmer Justin Schiffer auf der Linie. „Durch den Platzverweis haben wir es noch unnötig spannend gemacht. Am Ende haben wir aber verdient gewonnen. Phasenweise haben wir zu inaktiv gespielt, dennoch können wir zufrieden sein“, resümierte Ingmann.