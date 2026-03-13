 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

SC Jülich/Herongen sorgt für Freialdenhoven-Debakel

Kreisliga A Düren - SC Jülich/SV Hoengen schlägt Borussia Freialdenhoven haushoch 6:3, Überraschung beim Tabellenzweiten,

von red · Gestern, 22:44 Uhr · 0 Leser
Wenau gefragt.
Wenau gefragt. – Foto: Juline Mittag

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Kreisliga A Düren
Welldorf
Lohn
SC Jülich/SV Hoengen
F´aldenhoven

Kreisliga A Düren: Rhenania Lohn muss im Nachholspiel gegen Jugendsport Wenau an, Spieltag 19 wird von Borussia Freialdenhoven am Freitag eröffnet. Gegner ist der SC Jülich/Herongen.

>>> Hier geht es zur Tabelle der Kreisliga A Düren

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So läuft der Spieltag der Kreisliga A Düren

Do., 19.03.2026, 19:30 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
19:30
Die Partie wurde erneut verschoben.

Gestern, 19:30 Uhr
Borussia Freialdenhoven
Borussia FreialdenhovenF´aldenhoven
SC Jülich/SV Hoengen
SC Jülich/SV HoengenSC Jülich/SV Hoengen
3
6
Abpfiff

Der SC Jülich/SV Hoengen hat beim Tabellenzweiten Borussia Freialdenhoven für eine der sicherlich größten Überraschungen des Spieltags gesorgt. Zwar brachte Pascal Schneider die Gastgeber in der 12. Minute in Führung, doch Lorenz Klee glich wenig später per Foulelfmeter aus (20.). Anschließend übernahm Jülich die Kontrolle: Illia Makarov (29.) und Visar Behrami (39.) drehten die Partie noch vor der Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel setzte sich die Offensive der Gäste durch. Bilal Jerboui erhöhte kurz nach Wiederanpfiff (48.), Daniil Slastinov legte nach (56.). Zwar verkürzte Benjamin Bilalagic fast im Gegenzug, doch erneut Klee stellte in der 60. Minute den Vier-Tore-Abstand wieder her. Dominik Baczewski traf später per Strafstoß zum Endstand.

Mit dem überraschenden Auswärtssieg verbessert sich SC Jülich/SV Hoengen im Tabellenmittelfeld, während Borussia Freialdenhoven als Favorit eine deutliche Heimniederlage hinnehmen musste.

Heute, 18:30 Uhr
Viktoria Koslar
Viktoria KoslarKoslar
Salingia Barmen
Salingia BarmenBarmen
18:30live
Spieltext Koslar - Barmen

Morgen, 14:30 Uhr
JSV Frenz
JSV FrenzFrenz
FC Golzheim
FC GolzheimGolzheim
14:30
Spieltext Frenz - Golzheim

Morgen, 14:30 Uhr
Rhenania Lohn
Rhenania LohnLohn
FC Düren 77
FC Düren 77Düren 77
14:30
Spieltext Lohn - Düren 77

Heute, 18:30 Uhr
Grün-Weiß Welldorf-Güsten
Grün-Weiß Welldorf-GüstenWelldorf
Schwarz-Weiß Düren
Schwarz-Weiß DürenSW Düren
18:30live
Spieltext Welldorf - SW Düren

Morgen, 15:00 Uhr
BC Oberzier
BC OberzierOberzier
SG Germania Burgwart
SG Germania BurgwartBurgwart
15:00live
Spieltext Oberzier - Burgwart

Morgen, 14:30 Uhr
Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
Schwarz-Weiß Huchem-StammelnH.-Stammeln
VfVuJ Winden
VfVuJ WindenWinden
14:30live
Spieltext H.-Stammeln - Winden

Morgen, 15:00 Uhr
Jugendsport Wenau
Jugendsport WenauWenau
SG Nörvenich-Hochkirchen
SG Nörvenich-HochkirchenNörvenich
15:00
Spieltext Wenau - Nörvenich

Das sind die nächsten Spieltage 2025/26

20. Spieltag
Fr., 20.03.26 19:30 Uhr SC Jülich/SV Hoengen - Viktoria Koslar
Sa., 21.03.26 16:30 Uhr Salingia Barmen - JSV Frenz
So., 22.03.26 14:30 Uhr FC Golzheim - Rhenania Lohn
So., 22.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln
So., 22.03.26 15:00 Uhr SG Nörvenich-Hochkirchen - Borussia Freialdenhoven
So., 22.03.26 15:00 Uhr VfVuJ Winden - Jugendsport Wenau
So., 22.03.26 15:00 Uhr FC Düren 77 - Grün-Weiß Welldorf-Güsten
So., 22.03.26 15:30 Uhr Schwarz-Weiß Düren - SG Germania Burgwart

21. Spieltag
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr JSV Frenz - SC Jülich/SV Hoengen
Fr., 27.03.26 19:30 Uhr Borussia Freialdenhoven - VfVuJ Winden
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Grün-Weiß Welldorf-Güsten - FC Golzheim
Sa., 28.03.26 18:30 Uhr Viktoria Koslar - SG Nörvenich-Hochkirchen
So., 29.03.26 15:00 Uhr Rhenania Lohn - Salingia Barmen
So., 29.03.26 15:00 Uhr SG Germania Burgwart - FC Düren 77
So., 29.03.26 15:00 Uhr BC Oberzier - Schwarz-Weiß Düren
So., 29.03.26 15:00 Uhr Schwarz-Weiß Huchem-Stammeln - Jugendsport Wenau

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