SC Intermare Berlin, wer ist das eigentlich?

Kaum zu glauben, aber wahr: Vor genau 15 Monaten – im Januar 2024 – hat unser Abenteuer begonnen. Aus einer fixen Idee wurde ein echter Verein. Und nein, das ging nicht einfach mal so mit 'nem Anruf beim Amt und ’nem Ball in der Hand. Die deutsche Bürokratie ist... sagen wir mal: sehr gründlich. Von Formular A38 bis hin zum x-ten Vereinsregister-Eintrag – wir haben alles durch. Aber hey, jetzt stehen wir hier. Bezirksklasse. Freizeitliga. 15 Spiele. 15 Siege. Ohne Punktverlust. Kein Witz. Und natürlich streben wir nach mehr.😄

Stylefaktor? Hoch! Wir haben Jacken für die Bankdrücker (also die Auswechselspieler), bedruckte Sitzstühle für unsere Fans, eigene Schals und noch viel mehr.

👉 Wer jetzt schon neugierig ist, darf gern mal stöbern:

🌐 Website

📸 Instagram

Wer wir sind?

Aktuell sind wir 27 Spieler und ein super eingespieltes Trainerteam, das schon seit über 4 Jahren zusammenarbeitet. Früher noch unter einem anderen Vereinsnamen, dann kam Corona, und ab Januar 2024 war es so weit: SC Intermare Berlin war geboren. Warum "Intermare"? Das könnt ihr ganz genau auf unserer Website nachlesen – kleiner Spoiler: Es hat was mit einer historischen Region zu tun, die sich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer erstreckt hat. Klingt groß – und genau das wollen wir auch sein: groß im Herzen, offen für alle, ein Verein für jede Herkunft. 💙

Unsere Highlights bisher:

3 Fußballcamps in Polen (ja, auch da wurde gekickt und nicht nur gegrillt)

Enge Teambindung – auch neben dem Platz

Online-Meetings (ja, wir meinen das ernst!) zur Planung und Weiterentwicklung

Und ein Medienteam, das sogar Netflix Konkurrenz macht 😉

Ihr seht: Bei uns läuft’s – nicht nur auf dem Platz, sondern auch im Kopf. Ideen? Haben wir viele. Energie? Noch mehr. Was uns jetzt noch fehlt: Mehr Leute, die Bock haben, Teil dieses Projekts zu werden!

Also, wenn du aus Berlin kommst (besonders Reinickendorf) und Lust hast, bei einem Probetraining reinzuschnuppern: Do it! Wir beißen nicht. Versprochen. 😁

Das war unser erster kleiner Beitrag hier auf FuPa. Wir freuen uns, Teil der Community zu sein und hoffen, dass ihr unseren Weg ein Stück mitverfolgt. Vielleicht sehen wir uns bald auf dem Platz – oder beim nächsten Fotoshooting 📸 (ja, auch das machen wir regelmäßig – für die Erinnerungen und natürlich für unseren Insta-Feed 😄).

Bis bald – auf oder neben dem Platz!

Euer Team vom SC Intermare Berlin 🌊⚽️