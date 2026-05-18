SC Ilsfeld dreht auf, Drama in Duttenberg, Kupferzell in Torlaune

VfL Obereisesheim – SV Sülzbach 3:2

In Obereisesheim erlebten die Zuschauer eine packende Begegnung, die erst im zweiten Durchgang so richtig explodierte. Die Gäste aus Sülzbach erwischten den besseren Start und gingen durch Marlon Seeburger (19.) in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren jedoch mächtig auf: Ein Doppelschlag von Robin Hofmann (63.) und Akay Gültekin (65.) stellte das Spiel innerhalb von nur 120 Sekunden auf den Kopf. Als Baris Yener in der 77. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Vorentscheidung gefallen. Sülzbach machte es durch den späten Treffer von Silas Birk (90.+2) in der Nachspielzeit noch einmal spannend, doch der VfL rettete den knappen Heimsieg über die Zeit.

SGM Stein/Neuenstadt/Kochertürn – SG Bad Wimpfen 1:2

Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, in dem die Hausherren einen Start nach Maß erwischten. Marvin Marrone brachte die SGM bereits in der 11. Minute in Führung. Bad Wimpfen schüttelte den Rückschlag jedoch in der Kabine ab und kam direkt nach dem Wiederanpfiff durch Matthias Geiger (49.) zum Ausgleich. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, ehe die Schlussphase den späten Kicker brachte: Patrick Steiger stand in der 86. Minute goldrichtig und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.

TSV Hardthausen – SC Amorbach 1:1

In Hardthausen bekamen die Fans ein klassisches, enges Arbeitsspiel zu sehen, das erst in der Schlussphase seine Höhepunkte fand. Über weite Strecken stand die taktische Disziplin im Vordergrund, und beide Defensivreihen ließen wenig zu. In der 69. Minute brach schließlich Patrick Voss den Bann und brachte die Hausherren mit 1:0 in Front. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, denn Amorbach bewies Moral und drängte sofort auf die Antwort. Belohnt wurde der Aufwand in der 79. Minute, als Rinor Nuhiu zum 1:1-Endstand ausglich.

TSV Duttenberg – VfB Neuhütten 3:3

Was für ein Sechs-Tore-Drama vor 135 Zuschauern in Duttenberg! Die Gäste aus Neuhütten schienen nach Toren von Patrick Köhler (14.) und Jannis Meisser (20.) früh auf der Siegerstraße zu sein. Doch Duttenberg bewies im zweiten Durchgang eine phänomenale Moral: Serdal Gülbahar (50.) und Connor Pfeffer (60.) glichen die Partie aus, ehe ein unglückliches Eigentor von Erik Kettner (79.) das Spiel komplett zugunsten der Hausherren drehte. Neuhütten warf noch einmal alles nach vorne und rettete durch den zweiten Treffer von Patrick Köhler (84.) das Remis. In der hitzigen, zehnminütigen Nachspielzeit sah Duttenbergs Alexander Ertel (97.) noch die Gelb-Rote Karte.

TSV Weinsberg – SGM Neudenau/Siglingen 2:2

In Weinsberg entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die Gäste gingen im ersten Durchgang durch Hannes-Ludwig Schmalzhaf (22.) in Führung, doch Weinsberg konterte direkt nach der Pause durch Aiwan Blasini (47.). Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Silvio Amico (63.) die Spielgemeinschaft erneut in Front. Die Antwort der Hausherren folgte dieses Mal jedoch postwendend: Nur 120 Sekunden später war es Dennis Achenbach (65.), der den schnellen Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.

TSV Ellhofen 1906 – Spvgg Möckmühl 3:3

Ein weiteres Torspektakel bekamen die 80 Zuschauer in Ellhofen geboten. Die Heimelf legte furios los und erspielte sich durch Adrian Zejnaj (31.) und Andre Barth (40.) eine komfortable 2:0-Führung. Möckmühl schlug jedoch noch vor dem Pausenpfiff durch Florian Kraus (41.) zurück und glich kurz nach dem Seitenwechsel durch Elias Fleps (51.) aus. Ellhofen ging durch den zweiten Treffer von Andre Barth (69.) erneut in Führung, doch die Spielvereinigung steckte nicht auf. Raphael Ferreira dos Santos belohnte den Kampfgeist der Gäste in der 79. Minute mit dem erneuten Ausgleich zum 3:3-Endstand.

SGM Langenbrettach – SGM Höchstberg/Tiefenbach 0:3

Das Spiel ging komplett als die große „Joshua-Gehrig-Show“ in die Geschichte ein. In einer lange Zeit engen Partie avancierte der Angreifer der Gäste zum Matchwinner und zerlegte die Hausherren im zweiten Durchgang im Alleingang. In der 66. Minute eröffnete er den Torreigen per Foulelfmeter, legte nur zwei Minuten später (68.) aus dem Spiel heraus zum 0:2 nach und machte in der 83. Minute erneut per Foulelfmeter seinen lupenreinen Hattrick zum 0:3-Auswärtssieg perfekt.

TSV Löwenstein – TSV Heinsheim 1:1

In Löwenstein entschied am Ende eine leidenschaftliche Abwehrleistung der Gäste über die Punkteteilung. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 6. Minute durch Nico Müller früh in Führung. In der Folge verpasste es Löwenstein jedoch, trotz spielerischer Überlegenheit den Sack vorzeitig zuzumachen. Das rächte sich im zweiten Durchgang bitter: Heinsheim kämpfte sich Schritt für Schritt zurück in die Begegnung und belohnte sich in der 69. Minute durch das Tor von Patrick Carvalho mit dem hart umkämpften 1:1-Ausgleich.