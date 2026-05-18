SC Ilsfeld dreht auf, Drama in Duttenberg, Kupferzell in Torlaune

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Franken war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Vor 120 Zuschauern entwickelte sich in Schwaigern ein Abnutzungskampf. Die Reserve erwischte den besseren ersten Durchgang und ging durch Lukas Schmid in der 31. Minute mit 1:0 in Führung. Nach dem Seitenwechsel wurde die Aufgabe für die Hausherren jedoch spürbar erschwert: In der 55. Minute sah Jonas Bahm die Gelb-Rote Karte. In Unterzahl igelte sich Schwaigern II phasenweise ein und verteidigte den knappen Vorsprung mit großem Kampfgeist und leidenschaftlicher Defensivarbeit bis über die Ziellinie.
Ein Sechs-Tore-Spektakel bekamen die Zuschauer in Heinriet geboten. Die Lauffener Reserve ging früh durch Jonas Steinle (11.) in Führung, doch direkt nach der Pause glich Philipp Kruse (46.) für die Spvgg aus. Es blieb ein wilder Schlagabtausch: Erst brachte Rico Bezold (58.) die Gäste wieder in Front, ehe Alex Ferreira (66.) erneut für Heinriet konterte. Als sich alle schon mit einer Punkteteilung abgefunden hatten, schlug Lauffen II in der Schlussphase eiskalt zu. Marco Brauch erzielte in der 89. Minute das 2:3, und in der Nachspielzeit (90.+2) machte erneut Rico Bezold per Foulelfmeter den turbulenten 2:4-Auswärtssieg perfekt.
In Brackenheim sahen die Fans eine packende Begegnung, die einen denkbar schlechten Start für die Heimelf bereithielt. Keine zwei Minuten waren gespielt, da schockte Ebubekir Topak (2.) den VfL mit der frühen Abstatter Führung. Brackenheim schüttelte den Rückschlag jedoch im zweiten Durchgang ab und drehte das Spiel durch Tore von Furkan Öncüler (50.) und Yassin Barini (63.) komplett auf 2:1. Die Gäste gaben sich aber nicht geschlagen, bewiesen Moral und retteten durch den späten Treffer von Ionut Junko (83.) am Ende ein 2:2-Unentschieden.
In einer intensiv geführten und von der Taktik geprägten Partie schenkten sich Cleebronn und Leingarten keinen Zentimeter Rasen. Die Hausherren erwischten den besseren Start und belohnten sich in der 25. Minute mit der 1:0-Führung durch Alessio Wiczynski. Die Freude der Heimfans währte jedoch nur bis kurz vor dem Halbzeitpfiff: In der Nachspielzeit der ersten Hälfte (45.+1) fand Robin Guldi die Lücke in der TSV-Abwehr und glich zum 1:1 aus. Im zweiten Durchgang stabilisierten sich beide Defensivreihen merklich, sodass es beim Remis blieb.
Die Zuschauer in Ilsfeld rieben sich in der zweiten Halbzeit ungläubig die Augen, als die Hausherren ein Offensivfeuerwerk abbrannten. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach Marius Fischenich (49.) den Bann, ehe Abdel Rahman Abo Nabout (76.) auf 2:0 erhöhte. Was danach folgte, war die Galashow von Elias Ziegler: Innerhalb von nur sieben Minuten erzielte der Ilsfelder Angreifer einen lupenreinen Hattrick (78., 82., 85.) und schoss den GSV Eibensbach im Alleingang zum 5:0-Kantersieg ab.
Eine einseitige Angelegenheit war das Duell beim SV Heilbronn am Leinbach. Die Gäste der SGM MassenbachHausen präsentierten sich vor dem gegnerischen Tor extrem abgeklärt und ließen zu keinem Zeitpunkt Zweifel aufkommen. Beat Fischer besorgte bereits in der 6. Minute die frühe Führung. Noch vor der Pause machten Philipp Stock (28.) und Maximilian Stock (33.) mit einem Doppelschlag alles klar. Den Schlusspunkt unter eine extrem reife und souveräne Mannschaftsleistung setzte schließlich Paul Rücker in der 73. Minute zum 0:4-Auswärtserfolg.
Der TGV Dürrenzimmern musste am Wochenende eine herbe Heimniederlage einstecken, da die Gäste der SGM Fürfeld-Bonfeld im Ausnutzen ihrer Torchancen eiskalt agierten. Yannick Lang brachte die SGM im ersten Durchgang in Front (26.), nach dem Seitenwechsel schraubten Kevin Weigelt (51.) und Yannik Neuweiler (70.) das Ergebnis auf 0:3 hoch. Ein unglückliches Eigentor von Luis Keller (78.) bescherte den Gästen sogar den vierten Treffer. Die Hausherren bewiesen in den Schlussminuten immerhin noch Moral und kamen durch Mats Zetzsche (83.) zum Ehrentreffer.
In einer engen und bis zur letzten Sekunde spannenden Begegnung entschied am Ende ein einziger erfolgreicher Offensivmoment über die Vergabe der drei Punkte. In diesem klassischen Arbeitsspiel neutralisierten sich beide Mannschaften über weite Strecken im Mittelfeld, und vieles deutete bereits auf eine torlose Punkteteilung hin. In der 74. Minute schlug jedoch die Stunde von Simon Schuller: Er stand goldrichtig, erzielte das viel umjubelte 1:0 für die Spielgemeinschaft und sicherte den Hausherren damit den knappen Heimsieg.
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In Obereisesheim erlebten die Zuschauer eine packende Begegnung, die erst im zweiten Durchgang so richtig explodierte. Die Gäste aus Sülzbach erwischten den besseren Start und gingen durch Marlon Seeburger (19.) in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel drehten die Hausherren jedoch mächtig auf: Ein Doppelschlag von Robin Hofmann (63.) und Akay Gültekin (65.) stellte das Spiel innerhalb von nur 120 Sekunden auf den Kopf. Als Baris Yener in der 77. Minute auf 3:1 erhöhte, schien die Vorentscheidung gefallen. Sülzbach machte es durch den späten Treffer von Silas Birk (90.+2) in der Nachspielzeit noch einmal spannend, doch der VfL rettete den knappen Heimsieg über die Zeit.
Vor 150 Zuschauern entwickelte sich ein intensives Duell, in dem die Hausherren einen Start nach Maß erwischten. Marvin Marrone brachte die SGM bereits in der 11. Minute in Führung. Bad Wimpfen schüttelte den Rückschlag jedoch in der Kabine ab und kam direkt nach dem Wiederanpfiff durch Matthias Geiger (49.) zum Ausgleich. In der Folge neutralisierten sich beide Teams weitestgehend, ehe die Schlussphase den späten Kicker brachte: Patrick Steiger stand in der 86. Minute goldrichtig und erzielte den viel umjubelten 1:2-Siegtreffer für die Gäste.
In Hardthausen bekamen die Fans ein klassisches, enges Arbeitsspiel zu sehen, das erst in der Schlussphase seine Höhepunkte fand. Über weite Strecken stand die taktische Disziplin im Vordergrund, und beide Defensivreihen ließen wenig zu. In der 69. Minute brach schließlich Patrick Voss den Bann und brachte die Hausherren mit 1:0 in Front. Die Freude währte jedoch nicht allzu lange, denn Amorbach bewies Moral und drängte sofort auf die Antwort. Belohnt wurde der Aufwand in der 79. Minute, als Rinor Nuhiu zum 1:1-Endstand ausglich.
Was für ein Sechs-Tore-Drama vor 135 Zuschauern in Duttenberg! Die Gäste aus Neuhütten schienen nach Toren von Patrick Köhler (14.) und Jannis Meisser (20.) früh auf der Siegerstraße zu sein. Doch Duttenberg bewies im zweiten Durchgang eine phänomenale Moral: Serdal Gülbahar (50.) und Connor Pfeffer (60.) glichen die Partie aus, ehe ein unglückliches Eigentor von Erik Kettner (79.) das Spiel komplett zugunsten der Hausherren drehte. Neuhütten warf noch einmal alles nach vorne und rettete durch den zweiten Treffer von Patrick Köhler (84.) das Remis. In der hitzigen, zehnminütigen Nachspielzeit sah Duttenbergs Alexander Ertel (97.) noch die Gelb-Rote Karte.
In Weinsberg entwickelte sich eine abwechslungsreiche Begegnung mit ständig wechselnden Vorzeichen. Die Gäste gingen im ersten Durchgang durch Hannes-Ludwig Schmalzhaf (22.) in Führung, doch Weinsberg konterte direkt nach der Pause durch Aiwan Blasini (47.). Nach etwas mehr als einer Stunde brachte Silvio Amico (63.) die Spielgemeinschaft erneut in Front. Die Antwort der Hausherren folgte dieses Mal jedoch postwendend: Nur 120 Sekunden später war es Dennis Achenbach (65.), der den schnellen Ausgleich zum 2:2-Endstand markierte.
Ein weiteres Torspektakel bekamen die 80 Zuschauer in Ellhofen geboten. Die Heimelf legte furios los und erspielte sich durch Adrian Zejnaj (31.) und Andre Barth (40.) eine komfortable 2:0-Führung. Möckmühl schlug jedoch noch vor dem Pausenpfiff durch Florian Kraus (41.) zurück und glich kurz nach dem Seitenwechsel durch Elias Fleps (51.) aus. Ellhofen ging durch den zweiten Treffer von Andre Barth (69.) erneut in Führung, doch die Spielvereinigung steckte nicht auf. Raphael Ferreira dos Santos belohnte den Kampfgeist der Gäste in der 79. Minute mit dem erneuten Ausgleich zum 3:3-Endstand.
Das Spiel ging komplett als die große „Joshua-Gehrig-Show“ in die Geschichte ein. In einer lange Zeit engen Partie avancierte der Angreifer der Gäste zum Matchwinner und zerlegte die Hausherren im zweiten Durchgang im Alleingang. In der 66. Minute eröffnete er den Torreigen per Foulelfmeter, legte nur zwei Minuten später (68.) aus dem Spiel heraus zum 0:2 nach und machte in der 83. Minute erneut per Foulelfmeter seinen lupenreinen Hattrick zum 0:3-Auswärtssieg perfekt.
In Löwenstein entschied am Ende eine leidenschaftliche Abwehrleistung der Gäste über die Punkteteilung. Die Hausherren legten los wie die Feuerwehr und gingen bereits in der 6. Minute durch Nico Müller früh in Führung. In der Folge verpasste es Löwenstein jedoch, trotz spielerischer Überlegenheit den Sack vorzeitig zuzumachen. Das rächte sich im zweiten Durchgang bitter: Heinsheim kämpfte sich Schritt für Schritt zurück in die Begegnung und belohnte sich in der 69. Minute durch das Tor von Patrick Carvalho mit dem hart umkämpften 1:1-Ausgleich.
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In Gaisbach entwickelte sich ein packender Schlagabtausch, der den Fans bis zur letzten Minute alles abverlangte. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Chris Weber in der 25. Minute in Führung, womit es auch in die Kabinen ging. Nach dem Seitenwechsel drehten die Gäste jedoch innerhalb kürzester Zeit mächtig auf: Jannik Weber (68.) und Mikel Lucke (71.) stellten das Spiel mit einem Doppelschlag komplett auf den Kopf. Gaisbach bewies jedoch Moral, steckte nicht auf und rettete in der 78. Minute durch einen von Julian Schmitz nervenstark verwandelten Foulelfmeter zumindest noch den Punkt.
Die SG Taubertal/Röttingen feierte vor heimischer Kulisse einen Heimerfolg. Die Gastgeber dominierten die Partie über weite Strecken und gingen durch Lucas Mohr in der 22. Minute folgerichtig in Führung. Auch nach dem Seitenwechsel blieb die Heimelf am Drücker: Daniel Walch erhöhte in der 56. Minute auf 2:0. Michelbach/Wald steckte jedoch nicht auf und machte es in der Schlussphase noch einmal spannend, als Benjamin Ramic in der 68. Minute einen Handelfmeter zum 2:1-Anschluss verwandelte. Die SG-Defensive hielt dem anschließenden Druck der Gäste jedoch bis zum Schlusspfiff stand.
100 Zuschauer sahen in Niederstetten ein enges Spiel, in dem am Ende ein einziger erfolgreicher Offensivmoment in den Schlussminuten entschied. Über weite Strecken neutralisierten sich beide Mannschaften im Mittelfeld. Als sich alle Beteiligten bereits auf eine torlose Punkteteilung eingestellt hatten, schlug die Stunde von Fabian Debernitz: In der 86. Minute fand er die entscheidende Lücke in der Niederstettener Hintermannschaft und erzielte den viel umjubelten 0:1-Siegtreffer für die Gäste.
Eine rundum souveräne Vorstellung lieferte die Spielgemeinschaft aus Künzelsau und Ingelfingen ab. Die Hausherren ließen dem TSV über die gesamte Spielzeit kaum Luft zum Atmen. Matey Glavina brach in der 25. Minute den Bann und besorgte die Führung. Auch im zweiten Durchgang kontrollierte die SGM das Geschehen nach Belieben: Hannes Hornung baute den Vorsprung in der 60. Minute per Handelfmeter aus, ehe Benjamin Berisha (71.) nur wenig später mit dem Treffer zum 3:0-Endstand endgültig den Deckel auf die Partie machte.
In einer intensiven und von der Taktik geprägten Begegnung sahen die 100 Zuschauer ein Geduldsspiel. Beide Mannschaften legten den Fokus spürbar auf eine stabile Absicherung, wodurch spielerische Highlights im letzten Drittel selten blieben. Creglingen verteidigte über fast 80 Minuten hervorragend, ehe die Heim-SGM den entscheidenden Nadelstich setzte. Jannis Weisler avancierte in der 78. Minute zum umjubelten Matchwinner, als er goldrichtig stand und das goldene Tor zum knappen 1:0-Heimerfolg erzielte.
Ein Drama in den allerletzten Minuten erlebten die 120 Zuschauer in Harthausen. Die Hausherren erwischten den besseren ersten Durchgang und gingen durch Moritz Deeg (39.) kurz vor der Pause in Führung. Im zweiten Spielabschnitt verpasste es Harthausen jedoch, trotz guter Gelegenheiten den Sack vorzeitig zuzumachen. Das rächte sich in der Schlussphase bitter: Bad Mergentheim blies zur Schlussoffensive und belohnte sich in der 86. Minute durch das späte Tor von Robin Schwab mit dem viel umjubelten 1:1-Ausgleichstreffer.
Ein Debakel musste der 1. FC Igersheim auf eigenem Platz über sich ergehen lassen. Die Gäste aus Kupferzell spielten sich in einen Rausch, allen voran Jonas Niebel, den die Hausherren zu keinem Zeitpunkt in den Griff bekamen. Sven Kaiser schockte die Heimelf bereits in der 3. Minute mit dem Blitzstart zum 0:1, was gleichzeitig den Pausenstand bedeutete. Nach dem Seitenwechsel brachen bei Igersheim dann alle Dämme: Erneut Jonas Niebel (52., 73., 90.) mit einem bärenstarken Dreierpack, Moritz Jakesch (56.) und Finn Brander (60.) schraubten das Ergebniszum 0:6-Kantersieg in die Höhe.
Die Gäste-SGM entführte dank einer extrem abgeklärten Leistung im ersten Durchgang drei Punkte aus Bitzfeld. Zum Matchwinner des Tages avancierte dabei Johannes Kohler, der die Partie quasi im Alleingang entschied. Er erwischte einen Start nach Maß und brachte sein Team bereits in der 5. Minute mit 0:1 in Führung. Nur wenig später legte er nach und markierte in der 25. Minute das 0:2. Bitzfeld-Schwabbach bemühte sich im zweiten Durchgang zwar um Struktur und den Anschluss, fand aber gegen die kompakt stehende Gäste-Defensive bis zum Schlusspfiff kein Durchkommen.
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