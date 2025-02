SC Idar setzt sich die Hallenkrone auf

Mit dem TSV Gau-Odernheim (drei Siege in drei Spielen) und dem SC Idar-Oberstein als Zweiten hatten in der Vorrundengruppe A die beiden höherklassigen Mannschaften die Nase vorne, wobei der rheinhessische Verbandsliga-Dritte das direkte Duell knapp mit 2:1 für sich entscheiden konnte.

Im Halbfinale hieß es in beiden Paarungen Rheinhessen gegen Nahe. Wobei der TuS Winzenheim als einziger A-Klassen-Vertreter in die Rolle des Underdogs schlüpfte. Das machte die Mannschaft von Ercan Ürün aber ausgezeichnet. Schon bei der 1:3-Niederlage im Gruppenduell gegen Bretzenheim („Wir waren nicht schlechter, Bretzenheim aber cleverer“) zeigten die Kicker aus dem Bad Kreuznacher Stadtteil, dass sie mit den vermeintlich Großen mithalten können.

Im Halbfinale war der TSV Gau-Odernheim dann aber doch eine Nummer zu groß. Der Verbandsligist gewann deutlich mit 5:0. Aus Gründen: Gleich viermal (!) zwei Strafminuten hatten Winzenheimer bekommen und so fast die ganze Zeit in Unterzahl gespielt. Die neue Kapitänsregel zählt eben auch in der Halle: „Die Kommentare der Jungs waren eigentlich harmlos, aber die Schiedsrichter haben hart durchgegriffen“, so Ürün.

Im Spiel um Platz drei revanchierte sich der Bad Kreuznacher A-Klassen-Vertreter und gewann gegen die TSG Bretzenheim mit 3:1. „Es hat Mega-Spaß gemacht und war am Ende auch verdient. Ich bin stolz auf die Mannschaft“, freute sich Ercan Ürün über die „Bronze-Medaille“ als Außenseiter.