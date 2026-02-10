SC Idar-Oberstein nach Trainerwechsel auf dem Weg zum Klassenerhalt

Idar-Oberstein. Der SC Idar-Oberstein hat bewegte Monate hinter sich. Nach einem schwachen Saisonstart zog der Oberligist aus der Edelsteinstadt Anfang Oktober die Reißleine und trennte sich von Trainer Tomasz Kakala. Mit Ex-Profi Marco Reich setzte der SC auf eine vereinsinterne Lösung – und leitete eine spürbare Trendwende ein.
Der Saisonverlauf der Idar-Obersteiner lässt sich zweifelfrei als zweigeteilt betrachten. Aus den ersten zehn Spielen holte die Mannschaft lediglich sechs Punkte, die sportlichen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. „Wir sind mit einer anderen Erwartungshaltung in die Runde gestartet. Mit diesem Kader hätten wir uns eigentlich Minimum zwischen Platz acht und zehn einordnen müssen“, erklärt Christian Schwinn, Vorstand Sport des SC Idar-Oberstein. Trotz intensiver Gespräche mit dem Trainerteam, dem Mannschaftsrat und weiteren sportlichen Verantwortlichen im Verein sei der Negativtrend nicht zu stoppen gewesen. „Der sportliche Erfolg blieb weiter aus, so dass wir uns nach Spieltag zehn dazu gezwungen sahen, die Reißleine zu ziehen", offenbart Schwinn.
Diese Entscheidung zahlte sich aus. Unter Nachfolger Reich sammelte der SC aus den folgenden zehn Partien 16 Punkte. „Die Trainerposition haben wir mit Marco (Anm. d. Red.: Reich) bestmöglich nachbesetzt. Wir treten seither viel mutiger und vertrauensvoller auf. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider“, sagt Schwinn. Nach 20 absolvierten Spielen stehen also 22 Punkte zu Buche, aktuell Rang 14 – der erste potenziell sichere Nichtabstiegsplatz. Die Konkurrenz sitzt jedoch dicht im Nacken: Der FV Diefflen hat nur drei Punkte Rückstand bei zwei Spielen weniger.
Trotz der gefährlichen Tabellenkonstellation liege der Fokus klar auf der positiven Entwicklung. „Der Klassenverbleib ist lediglich momentan unser Leistungsanspruch - grundsätzlich wollen wir mehr als dieses Ziel erreichen", betont Schwinn. Dafür wolle man von Beginn der Restrückrunde an „dementsprechend perfekt vorbereitet sein, dass uns das auch gelingt." Die Idar-Obersteiner seien laut ihren Sportvorstand noch nicht am Ende des Entwicklungsprozesses angekommen, weshalb auch im momentanem Saisonverlauf noch eine „ordentliche" Tabellenplatzierung möglich sei.
Unabhängig vom sportlichen Abschneiden hat der Verein frühzeitig ein Zeichen gesetzt: Der Vertrag von Cheftrainer Reich wurde ebenso wie der von Co-Trainer Christian Henn um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt das Trainerduo auch über den Sommer hinaus an Bord.
Schwinn spricht von einer „sinnvollen Fortführung einer vertrauensvollen und respektvollen Zusammenarbeit.“ Auch Reich selbst zeigt sich zufrieden: „Ich freue mich sehr, auch dass Christian (Anm. d. Red.: Henn, Co-Trainer) seinen Vertrag verlängert hat.“ Henn wiederum betont seine enge Verbundenheit zum Verein: „In meine 15. Saison beim SC zu gehen, erfüllt mich mit großem Stolz.“
Auf personeller Spielerebene blieb es im Winter hingegen bewusst ruhig. Mit Fabian Sagawe (eigene U23) und Lennert Arend (FC Freisen) kamen lediglich zwei Neuzugänge hinzu. Auf der Abgangsseite stehen Temiloluwa Elias Ajibola (nach England aus familiären Gründen) und Julien Luca Riedl (Vertragsauflösung). „Wir haben keine Notwendigkeit gesehen, im Winter großartig nachzulegen, weil sich die Mannschaft stabilisiert hat“, erklärt Schwinn auf Rückfrage.
Die Vorbereitung auf die Restrückrunde ist mit acht Wochen lange und bewusst intensiv angesetzt. Das erste Testspielergebnis – eine deutliche 1:8-Niederlage gegen die U19 des 1. FC Kaiserslautern – ordnet Schwinn wie folgt ein: „Wir haben in diesem Spiel deutlich individuelle Verbesserungspotenziale aufgezeigt bekommen, wobei die Ergebnisse in der Vorbereitung nicht die höchste Priorität haben und immer auch von der Tagessituation abhängig sind.“ Wichtig seien vor allem die intensiven Trainingsinhalte mit Hinblick auf die angestrebte Fortsetzung der positiven Entwicklung. Der volle Fokus richte sich demzufolge auf den Ligastart am 7. März gegen das Schlusslicht FV Eppelborn.
Ein zentrales Thema für die Restspielzeit bleibt die Variabilität im Torabschluss. Nachdem in der Vorsaison Florian Zimmer nahezu allein für die Tore verantwortlich war (23 von 42 Treffern), zeigt sich in der aktuellen Ligarunde zumindest eine etwas breitere Verteilung (Zimmer mit 13 von 33 Toren). „Das ist ein Schritt nach vorne, aber da ist weiterhin noch einiges an Entwicklungspotenzial“, weiß Schwinn. Ziel sei es weiterhin, die Offensivverantwortung dauerhaft auf mehrere Schultern zu verteilen – ohne externe Nachbesserungen im Winter. Da wirkt Ajibolas Abgang als zweitbester Torschütze der Edelsteinstädter (20 Spiele /6 Tore) umso schmerzhafter.
Abseits des Platzes setzt der SC Idar-Oberstein Akzente. Bei allen Meisterschafts-Heimspielen des Vereins in der Restrückrunde 2025/2026 erhalten alle unter 18-Jährigen freien Eintritt. Somit entfallen jene Einnahmen bei den Spielen der ersten und zweiten Mannschaft sowie bei den B-Junioren, die in der Regionalliga Südwest auflaufen.