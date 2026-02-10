SC Idar-Oberstein nach Trainerwechsel auf dem Weg zum Klassenerhalt Im Oktober folgte Marco Reich auf Tomasz Kakala +++ 16 Punkte aus den vergangenen zehn Ligapartien +++ Schwerwiegender Winterabgang von Max Schäfer · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser

Unter der Leitung von Marco Reich (hier an der Seitenlinie beim Testspiel in Hüffelsheim) performte der SC Idar-Oberstein regelmäßig erfolgreich im abgelaufenem Kalenderjahr. – Foto: Gregor Wurdel

Idar-Oberstein. Der SC Idar-Oberstein hat bewegte Monate hinter sich. Nach einem schwachen Saisonstart zog der Oberligist aus der Edelsteinstadt Anfang Oktober die Reißleine und trennte sich von Trainer Tomasz Kakala. Mit Ex-Profi Marco Reich setzte der SC auf eine vereinsinterne Lösung – und leitete eine spürbare Trendwende ein.

Der Saisonverlauf der Idar-Obersteiner lässt sich zweifelfrei als zweigeteilt betrachten. Aus den ersten zehn Spielen holte die Mannschaft lediglich sechs Punkte, die sportlichen Erwartungen konnten nicht erfüllt werden. „Wir sind mit einer anderen Erwartungshaltung in die Runde gestartet. Mit diesem Kader hätten wir uns eigentlich Minimum zwischen Platz acht und zehn einordnen müssen“, erklärt Christian Schwinn, Vorstand Sport des SC Idar-Oberstein. Trotz intensiver Gespräche mit dem Trainerteam, dem Mannschaftsrat und weiteren sportlichen Verantwortlichen im Verein sei der Negativtrend nicht zu stoppen gewesen. „Der sportliche Erfolg blieb weiter aus, so dass wir uns nach Spieltag zehn dazu gezwungen sahen, die Reißleine zu ziehen", offenbart Schwinn. Trainerwechsel als Wendepunkt Diese Entscheidung zahlte sich aus. Unter Nachfolger Reich sammelte der SC aus den folgenden zehn Partien 16 Punkte. „Die Trainerposition haben wir mit Marco (Anm. d. Red.: Reich) bestmöglich nachbesetzt. Wir treten seither viel mutiger und vertrauensvoller auf. Das spiegelt sich auch in den Ergebnissen wider“, sagt Schwinn. Nach 20 absolvierten Spielen stehen also 22 Punkte zu Buche, aktuell Rang 14 – der erste potenziell sichere Nichtabstiegsplatz. Die Konkurrenz sitzt jedoch dicht im Nacken: Der FV Diefflen hat nur drei Punkte Rückstand bei zwei Spielen weniger.

Trotz der gefährlichen Tabellenkonstellation liege der Fokus klar auf der positiven Entwicklung. „Der Klassenverbleib ist lediglich momentan unser Leistungsanspruch - grundsätzlich wollen wir mehr als dieses Ziel erreichen", betont Schwinn. Dafür wolle man von Beginn der Restrückrunde an „dementsprechend perfekt vorbereitet sein, dass uns das auch gelingt." Die Idar-Obersteiner seien laut ihren Sportvorstand noch nicht am Ende des Entwicklungsprozesses angekommen, weshalb auch im momentanem Saisonverlauf noch eine „ordentliche" Tabellenplatzierung möglich sei. Kontinuität beim SC auf der Trainerbank Unabhängig vom sportlichen Abschneiden hat der Verein frühzeitig ein Zeichen gesetzt: Der Vertrag von Cheftrainer Reich wurde ebenso wie der von Co-Trainer Christian Henn um ein weiteres Jahr verlängert. Damit bleibt das Trainerduo auch über den Sommer hinaus an Bord.