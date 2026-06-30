SC Holzhausen verpflichtet Strahinja Gajic – Defensivspieler mit Erfah von Christian Schweizer · Gestern, 23:57 Uhr · 0 Leser

Der SC Holzhausen freut sich, mit Strahinja Gajic einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren zu können. Der 27-jährige Defensivspieler verstärkt künftig die Hintermannschaft des SCH und bringt wertvolle Erfahrung aus höheren Spielklassen sowie dem leistungsorientierten Futsal mit. In den vergangenen Jahren war Strahinja unter anderem für den FV Herbolzheim, den SV Endingen und den FC Emmendingen aktiv. Dabei sammelte er Erfahrungen in der Landesliga Südbaden und der Bezirksliga Freiburg und entwickelte sich zu einem vielseitig einsetzbaren Abwehrspieler.

Neben dem klassischen Fußball gehört er auch zum Kader des Futsal-Regionalligisten Black Forest Futsal. Die Erfahrungen aus dem leistungsorientierten Futsal kommen insbesondere seiner Technik, seinem schnellen Umschaltspiel und seinem taktischen Verständnis zugute. Mit Strahinja Gajic gewinnt der SC Holzhausen einen robusten, zweikampfstarken und spielstarken Defensivspieler, der der Mannschaft zusätzliche Stabilität verleihen soll.