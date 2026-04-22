SC Holzhausen verpflichtet Lukas Metzinger von Christian Schweizer · Gestern, 23:16 Uhr · 0 Leser

– Foto: SC Holzhausen

Der SC Holzhausen treibt seine Kaderplanung weiter gezielt voran und kann mit Lukas Metzinger einen weiteren Neuzugang für die Saison 2026/27 präsentieren. Der 30-jährige Offensivspieler wechselt vom SV Endingen ins Neufeldstadion und wird die Mannschaft in der kommenden Spielzeit verstärken. „Luki“, wie er im Fußballumfeld bekannt ist, bringt eine beeindruckende Vita mit nach Holzhausen. In insgesamt 262 Pflichtspielen kommt er auf 81 Tor und 90 Assists – Zahlen, die seine offensive Durchschlagskraft und sein ausgeprägtes Spielverständnis eindrucksvoll unterstreichen.

Seine fußballerische Ausbildung sowie seine Erfahrung reichen bis in höhere Spielklassen. Einsätze in der Regionalliga Südwest, der Oberliga Baden-Württemberg und der Verbandsliga Südbaden belegen seinen sportlichen Hintergrund auf gehobenem Niveau. Stationen beim Bahlinger SC, Freiburger FC und SV Endingen haben ihn zu einem vielseitigen und kompletten Offensivspieler geformt. Mit Lukas Metzinger gewinnt der SC Holzhausen nicht nur einen torgefährlichen Akteur, sondern auch einen Spieler, der Verantwortung übernimmt und dem Team zusätzliche Struktur verleiht. Seine Variabilität in der Offensive sowie seine Erfahrung werden der Mannschaft mehr Qualität und Stabilität geben.