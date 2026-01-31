SC Holzhausen und Trainer Moritz Hübner gehen im Sommer getrennte Wege von Michael Schinkewitz · Heute, 17:52 Uhr · 0 Leser

Der SC Holzhausen und Cheftrainer Moritz Hübner werden ihre gemeinsame Zusammenarbeit zum Abschluss der laufenden Spielzeit im gegenseitigen Einvernehmen beenden. Nach drei erfolgreichen Jahren seine Tätigkeit beim Verein nicht fortzuführen und zur kommenden Saison eine neue sportliche Herausforderung anzunehmen.auch Co-Trainer Jetmir Qorraj wird den Verein verlassen.

Der SC Holzhausen sprichtMoritz und Jetmirseinen ausdrücklichen Dank für 3 äußerst erfohlgreiche jahre sowie für das jederzeit professionelle , vertrauensvolle und konstruktive miteinander aus. in der ersten gemeinsamen Saison führte Moritz die mannschaftzum Ausstierg in die Kreisliga A . In der darauffolgenden Spielzeit gelang es dem Team , sich nachhaltig in der Liga zu etablieren und mit konstanten sportlichen Leistungen zu überzeugen .