SC Holzhausen mit Kontinuität auf den Trainerbänkenicht

„Mit Jannik Bayer ist es uns gelungen den absoluten Wunschtransfer zu tätigen und die freie Stelle des „Spielenden Co-Trainer“ optimal nach zu besetzen.“ Sagt Oliver Rath (Vorstand Sport). „Jannik ist aktueller Kapitän vom FC Waldkirch und kann die letzten Jahre auf ca. 200 Spiele als Stammspieler in der Verbands- sowie Landesliga zurückblicken. Er ist in der Defensive flexibel einsetzbar und wird der Mannschaft mit seiner höherklassigen Erfahrung auf und neben dem Platz enorm helfen. Jannik wird somit das Trainerteam um Moritz Hübner als Cheftrainer und Jetmir Qorraj als spielender Co-Trainer vervollständigen.“

Das Trainerteam der zweiten Mannschaft besteht auch kommende Runde aus Daniel Dittmann und Kevin Fischer. Die Entwicklung der zweiten Mannschaft ist positiv und die Vereinsführung glücklich auch das Folgejahr mit beiden Trainern in die Saison zu gehen.

Aktuell laufen Spielergespräche mit dem klaren Ziel alle aktiven Spieler der Kader 1 und 2 auch nächste Saison mit an Bord zu behalten. Zudem werden die A-Jugend Spieler, die in den Aktivenbereich kommen, nach und nach in den aktiven-Teams integriert.