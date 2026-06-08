SC Holzhausen begrüßt Nabil Daftarie im Neufeldstadion von Christian Schweizer · Heute, 11:53 Uhr · 0 Leser

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Der SC Holzhausen freut sich, mit Nabil Daftarie einen weiteren vielversprechenden Neuzugang für die Saison 2026/27 begrüßen zu dürfen. Der 20-jährige Spieler wechselt vom FC Emmendingen II nach Holzhausen und wird künftig das Trikot des SCH tragen. Nabil zählt zu den jungen Talenten der Region und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen mit. Seine fußballerische Ausbildung absolvierte er unter anderem beim PTSV Jahn sowie anschließend beim FC Emmendingen. Zuletzt gehörte er dem U 19-Kader des FCE an und konnte dort seine Entwicklung erfolgreich fortsetzen. Bereits vor seiner schweren Verletzung hatte er den Sprung in den Aktivenbereich geschafft und erste Erfahrungen im Herrenfußball gesammelt.

Diese positive Entwicklung wurde jedoch durch einen Kreuzbandriss vorübergehend ausgebremst. Nach einer langen und intensiven Rehabilitationsphase hat sich Nabil Schritt für Schritt zurückgekämpft und arbeitet nun mit großer Motivation daran, wieder an seine frühere Leistungsfähigkeit anzuknüpfen. Mit dem Wechsel zum SC Holzhausen möchte er nun einen Neustart wagen und den nächsten Schritt in seiner sportlichen Entwicklung gehen. Der Verein sieht in ihm einen jungen, entwicklungsfähigen Spieler, der mit Ehrgeiz, Lernbereitschaft und großer Leidenschaft für den Fußball überzeugt.