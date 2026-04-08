SC Hofstetten stellt sein Trainer-Team 26/27 vor

Der SC Hofstetten hat sein Trainer-Team für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Chef-Trainer beim Landesliga-Team bleibt Timo Kinast, neu an seiner Seite wird Normen Armbruster als Co-Trainer arbeiten. Beim Kreisliga-Team hat der bisherige Chef-Trainer Miguel Henriques auch für die kommende Spielzeit zugesagt. Neu an seiner Seite wird Patrik Ohnemus als Co- und Torwart-Trainer fungieren.
Timo Kinast und Miguel Henriques gehen somit in Ihre 3. Saison beim SC und möchten die bisherige erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Auch in der neuen Saison möchte man wieder Jugendspieler im Aktivenbereich erfolgreich integrieren.
Die beiden neuen Co-Trainer sind keine Unbekannten beim SC. Patrick Ohnemus, gebürtig aus Schweighausen, war selbst jahrelang Torwart beim SC. Aufgrund mehrerer schweren Verletzungen musste der 36jährigen allerdings seine aktive Karriere schon früh beenden und möchte nun erste Trainererfahrungen sammeln sowie seine Erfahrung als Torwart weitergeben.
Normen Armbruster spielte nach seiner Jugend beim Offenburger FV die Saison 2012/13 beim SC, bevor er mit dem SV Waldkirch den SBFV-Pokal gewinnen konnte und somit auch ein Spiel im DFB-Pokal gegen Greuther Fürth absolvierte. Mit dem Offenburger FV feierte er den Gewinn der Verbandsliga-Meisterschaft. Erste Trainererfahrungen konnte er zwei Jahre lang als Spielertrainer beim SV Oberharmersbach sammeln. Nach einem Kreuzbandriss bei seinem Heimatverein SV Mühlenbach musste auch der 31jährige seine aktive Zeit früh beenden. Aktuell ist er in der zweiten Saison beim TuS Kinzigtal Trainer.
Severin Witt als Vorstand Sport, Spielausschuss Michael Kornmaier und Teammanager Kiki Sanchez freuen sich, diese wichtigen Personalien frühzeitig klären zu können, um den SC in eine erfolgreiche sportliche Zukunft zu führen. Der SC blickt nun gespannt auf die weitere Entwicklung der Saison sowie die kommenden Aufgaben.