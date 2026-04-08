SC Hofstetten stellt sein Trainer-Team 26/27 vor von PM SC Hofstetten · Heute, 11:30 Uhr · 0 Leser

Von links nach rechts: Michael Kornmaier Spielausschuss, Patrick Ohnemus Co-Trainer Kreisliga-Team, Miguel Henriques Cheftrainer Kreisliga-Team, Normen Armbruster Co-Trainer Landesliga-Team, Timo Kinast, Cheftrainer Landesliga-Team, Severin Witt Vorstand Sport, Kiki Sanchez Teammanager – Foto: Verein

Der SC Hofstetten hat sein Trainer-Team für die Saison 2026/2027 vorgestellt. Chef-Trainer beim Landesliga-Team bleibt Timo Kinast, neu an seiner Seite wird Normen Armbruster als Co-Trainer arbeiten. Beim Kreisliga-Team hat der bisherige Chef-Trainer Miguel Henriques auch für die kommende Spielzeit zugesagt. Neu an seiner Seite wird Patrik Ohnemus als Co- und Torwart-Trainer fungieren.

Timo Kinast und Miguel Henriques gehen somit in Ihre 3. Saison beim SC und möchten die bisherige erfolgreiche Arbeit fortsetzen. Auch in der neuen Saison möchte man wieder Jugendspieler im Aktivenbereich erfolgreich integrieren. Die beiden neuen Co-Trainer sind keine Unbekannten beim SC. Patrick Ohnemus, gebürtig aus Schweighausen, war selbst jahrelang Torwart beim SC. Aufgrund mehrerer schweren Verletzungen musste der 36jährigen allerdings seine aktive Karriere schon früh beenden und möchte nun erste Trainererfahrungen sammeln sowie seine Erfahrung als Torwart weitergeben.