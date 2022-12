SC Hofstetten kassiert Heimniederlage gegen den FC Teningen Niederlage für den Aufsteiger im letzten Spiel vor der Pause

Doch das Ergebnis täuscht über den wahren Spielverlauf, denn die Elf von SC-Spielertrainer Dennis Kopf war in der ersten Halbzeit mit einem Chancenverhältnis von 2:1 für Hofstetten absolut gleichwertig und machte in Durchgang zwei das Spiel. Es waren vier Eckbälle, die das Team von Jan Lindemann zum Sieg und den vier Treffern nutzte.

Hofstetten fand auf dem schneebedeckten Rasen gleich ins Spiel. Schon in Minute drei war Jannik Schwörer in der Schnittstelle durch, wurde geblockt, doch der Unparteiische Tobias Bartschat ließ weiterspielen. Nur drei Minuten später holte sich Jannik Schwörer im gegnerischen Strafraum das Leder von Carsten Giedemann und stand plötzlich fünf Meter vor FC-Keeper Niklas Krause. Der machte sich für den Heber von Schwörer breit und vereitelte aus spitzem Winkel. In der 17. Minute gab es den ersten Eckball für den FC Teningen. Bei diesem stand Maximilian Resch neun Meter vor dem Tor völlig frei und köpfte zur FC-Führung ein. Der Sportclub blieb seiner Linie treu, zeigte sich nicht beeindruckt und spielte weiter mutig und gekonnt nach vorne. Echte Torchancen gab es aber bis zur 35. Minute nicht zu vermelden, als Nico Obert plötzlich frei vor FC-Keeper Niklas Krause stand, der aus sechs Metern sehenswert zur Ecke parierte. Beim nachfolgenden Standard verfehlte Dennis Kopf das Tor per Kopf nur knapp. In der 40. Minute rettete dann SC-Keeper Daniel Lupfer 40 Meter vor dem Tor nach einem FC-Konter vor Timo Wehrle. So ging es mit dem 0:1 in die Pause.

In Durchgang zwei ließ sich Teningen in die eigene Hälfte zurückdrängen und überließ den Gastgebern die Spielkontrolle. Schon in der 60. Minute hatten die SC-Fans den Torschrei auf den Lippen, als Marc Hengstler nach einem Pass von Jonas Kinast nur die Latte traf. Vier Minuten später folgte die kalte Dusche für den Sportclub. Wieder nach einem Eckball, als der Sportclub den Ball nicht aus der Gefahrenzone brachte, schoss Tom Hodel unbedrängt zum 0:2 ein. Der Sportclub gab sich trotzdem nicht geschlagen und probierte alles. Nach einem FC-Konter in der 74. Minute gab es erneut Eckball für die Gäste. Diesen konnte Daniel Lupfer zunächst noch abwehren, doch genau vor die Füße von Maximilian Resch, der sich mit dem 0:3 bedankte. Nur eine Minute später verkürzte Michel Krämer mit einem präzisen Schuss aus 16 Metern zum 1:3. Und der Sportclub war wieder dran erneut zu verkürzen, doch Teningen schlug im Stil einer Spitzenmannschaft zurück. Wieder war ein Eckball Ausgangspunkt, der zunächst geklärt wurde. Doch Timo Wehrle brachte mit Glück das Leder auf dem glitschigen Boden im Hofstetter Tor unter. Der FC Teningen bejubelte diesen hart erkämpften aber um zwei Tore zu hoch ausgefallenen Sieg ausgiebig, denn das Ergebnis aus Lahr, wo der SC durch das 2:6 von der U 21 des FC 08Villingen von der Tabellenspitze geschossen wurde, hatte sich auch in Hofstetten herum gesprochen. Für die Hofstetter Trainer Dennis Kopf und Kiki Sanchez bleibt die positive Erkenntnis erneut einer Spitzenmannschaft Paroli geboten zu haben. Lediglich die Effektivität vor dem Tor und auch etwas Glück machten an diesem Spieltag den Unterschied zu Gunsten des neuen Tabellenführers.