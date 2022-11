SC Hofstetten beendet Negativlauf

Kehler FV - SC Hofstetten 0:4 (0:2)



In der Fußball-Verbandsliga beendete der Sportclub Hofstetten seine Negativ-Serie mit sechs sieglosen Spielen in Serie ausgerechnet beim Kehler FV, wo der Sportclub noch nie gewinnen konnte. Mit 4:0 Toren gewann die Elf von SC-Spielertrainer Dennis Kopf auch in dieser Höhe verdient.

Der Sportclub fand nach dem Anpfiff sofort ins Spiel. Schon nach zehn Minuten hatten die Gäste drei erfolgsversprechende Angriffe zu vermelden, ohne allerdings gefährlich zum Abschluss zu kommen. Aber man spürte den Willen im Team von Dennis Kopf und die Bereitschaft Wege zu gehen. Kehl fand bis zu diesem Zeitpunkt überhaupt nicht statt, man merkte die Verunsicherung im Team von KFV-Trainer Christian Faulhaber. Als es nach einem Ballgewinn in der Hofstetter Hälfte wieder mal ganz schnell in Richtung Kehler Tor ging, wurde Jannik Schwörer im Strafraum durch Hisham Zehri von den Beinen geholt, keine Zögerung von Schiri Baran Remigiusz Elfmeter zu pfeifen. Schwörer verwandelte souverän zur Hofstetter Führung. Und Hofstetten marschierte weiter, holte sich fast alle zweiten Bälle und schaltete nach Ballverlust des Gegners sehr schnell um. So auch in der 22. Minute, als Jannik Schwörer in Richtung Kehler Tor spurtete und auf Jonast Kinast ablegte. Sowohl Schwörer als auch Kinast hätten schon abschließen können, doch Hofstettens Nummer 27 sah den freistehenden Marc Hengstler und dessen Hereingabe veredelte Jonas Krämer zum 0:2. Ein toller Spielzug, der auch die Gastgeber beindruckt hatte, woraufhin KFV-Coach Christian Faulhaber seine Mittelfeldspieler Stephan Hemmler und Simon Schulze durch Julien Rother und Tim Keck ersetzte. Doch die Gastgeber zeigten nur sporadisch was sie spielerisch draufhaben. Als der Sportclub den Vorsprung bis zur Pause verwalten wollte, fand Kehl besser ins Spiel. So resultierte der allererste Torschuss der Gastgeber aus der 25. Minute und die erste gute Abschlussmöglichkeit in der 45. Minute durch den eingewechselten Tim Keck. Doch im direkten Gegenzug fast das 0:3. Marc Hengstler wurde von Jannik Schwörer freigespielt, der aus halbrechter Position an KFV-Keeper Matheo Hallez scheiterte. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor hatte nicht einen einzigen Ball in Durchgang eins zu halten.

In Durchgang zwei zeigten sich die Gastgeber bemüht, kamen auch zu mehr Ballbesitz, aber das war es dann auch. Dennis Kopf und seine Elf wollten Kehl nicht herankommen lassen und drängten auf die Entscheidung. Diese hatte zunächst Jannik Schwörer auf dem Fuß, als er am gegnerischen Keeper Matheo Hallez eins gegen eins scheiterte (52.), kurz darauf nur das Aluminium traf und dann letztendlich in der 58. Minute nach schönem Spielzug zum 0:3 abschloss. Das Spiel war natürlich jetzt entschieden, Hofstetten ließ es in der Folgezeit ruhiger angehen, und die Grenzstädter faden keine Antwort mehr. In der Nachspielzeit erhöhte der eingewechselte Lukas Hauer sogar noch auf 0:4.

Die Hofstetter Trainer Dennis Kopf und Kiki Sanchez zeigten sich natürlich sehr zufrieden. „Wir haben heute etwas umgestellt, so wie beim Sieg in Teningen, als wir mit Dreierkette in der Vorwärtsbewegung und mit Fünferkette bei Ballbesitz des Gegners operiert hatten“, resümierte Francisco „Kiki“ Sanchez. SC-Spielertrainer Dennis Kopf, dessen Team ihm wieder mal einmal ein Lächeln ins Gesicht gezaubert hatte, war nach 90 Minuten sehr erleichtert. „Ich bin wahnsinnig stolz auf meine Jungs, wie die das umgesetzt hatten. ich kannte ja Kehl aus meiner früheren Zeit und hatte natürlich auch einen Plan“. Dass dieser so gut aufgegangen ist, freute das Hofstetter Trainerteam ungemein. „Wir wollen jetzt aber nicht nachlassen und konzentrieren uns auf die nächsten vier Spiele, in denen wir durchaus bestehen können“, hebt Dennis Kopf nicht ab, wohl wissend auf die Schwere der Aufgaben.