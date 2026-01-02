SC Hicret verteidigt Titel bei der Hallenstadtmeisterschaft

Von Beginn an ließ die Mannschaft des SC Hicret keinen Zweifel an ihrem Anspruch aufkommen. Die Titelverteidigung war das klare Ziel und entsprechend geschlossen trat das Team über den gesamten Turnierverlauf auf. Auf dem Feld wie auch abseits davon übernahm jeder Spieler Verantwortung, der mannschaftliche Zusammenhalt prägte das Auftreten in allen Spielen.

Mit jeder Partie wuchs die Sicherheit im eigenen Spiel. Der SC Hicret steigerte sich kontinuierlich und präsentierte sich im Finale schließlich hochkonzentriert und leidenschaftlich. Diese Mischung gab den Ausschlag und führte erneut zum Gewinn der Hallenstadtmeisterschaft.

Neben der Leistung der Spieler hatte auch das Trainerteam maßgeblichen Anteil am Erfolg. Die Mannschaft war gut eingestellt und zeigte über das gesamte Turnier hinweg eine klare Struktur. Rückhalt erhielt das Team zudem aus dem Verein, der optimale Rahmenbedingungen schuf.