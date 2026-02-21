SC Herford will Platz zwei angreifen Der Tabellendritte der Landesliga geht mit einem stark veränderten Kader ins erste Rückrundenspiel gegen den FC Bad Oeynhausen. von Andreas Gerth · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Markus Esko schirmt den Ball ab. Der Unterschiedsspieler des SC Herford meldete sich im Training zurück. – Foto: Thomas Vogelsang

Der SC Herford geneigte Fußballfan wird sich am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz am Stadion vor dem Duell mit dem Kreis- und Tabellennachbarn FC Bad Oeynhausen (Anstoß 15 Uhr) zunächst einmal einen Überblick verschaffen müssen. Zehn Spieler sind in der Winterpause gegangen, fünf sind neu im Aufgebot des Tabellendritten.

„Wir haben den Kader verkleinert, uns qualitativ aber verbessern können“, ist Tim Daseking überzeugt. Der Herforder Coach möchte in der Rückrunde den zweiten Platz angreifen und hat mit den Duellen gegen Oeynhausen (4. – Hinspiel 0:0) und beim VfB Schloß Holte (2.) gleich zwei Weichen stellende Aufgaben vor der Brust. Im Tor steht bei den Herfordern Christos Tarambuskas. Dem neuen Fänger Joshua Jonas Wehking fehlt noch die Spielberechtigung – hier hätten die Vorstellungen über eine angemessene Ablöse zwischen dem abgebenden SC RW Maaslingen und dem Sport Club doch um einiges auseinandergelegen.

Die anderen Neuen Florent und Arian Berisha (zurück vom SC Nieheim), Maik Bakin (FC Kaunitz) und Horly Ngouba Moudouhy (Pr. Espelkamp) sind spielberechtigt. Auch Stürmer und „Unterschiedsspieler“ Markus Esko, der zum Ende der Hinrunde verletzungsbedingt einige Spiele verpasste, meldete sich im Training spielfreudig zurück. Passen müssen aktuell Vitali Tichomirov, Tufan Ucar und Erik Esko. „Wir müssen wieder zurück zu unserer Kompaktheit, die ein Schlüssel war bei unserer Siegesserie in der Hinrunde. Gelingt uns das, bin ich für die Rückrunde und unsere Ziele absolut optimistisch“, betont Tim Daseking.