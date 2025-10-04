SC Herford will die Spitzenplätze attackieren

Der SC Herford hat mit zwölf Punkten aus acht Spielen einen Saisonstart mit Luft nach oben hingelegt. Jetzt wollen die Herforder eine Serie starten, die am Sonntag auswärts beim SV Avenwedde beginnen soll.

„Wir tun uns auswärts leichter, weil die Gegner in der Regel offensiver auftreten und wir dadurch mehr Räume bekommen“, erklärt Tim Daseking, und die Bilanz gibt dem Herforder Coach recht. Aus den vier bisherigen Auswärtsspielen holten seine Mannen satte zehn Punkte – eine Ausbeute, die Herford normalerweise ganz oben mitspielen lassen müsste. Doch zu Hause im Jahn-Stadion hakt es noch, hier kamen in vier Partien nur zwei Zähler hinzu, einer davon am vergangenen Sonntag beim 1:1 gegen den TuS Dornberg durch ein Gegentor in der fünften Minute der Nachspielzeit.

„Das war natürlich enttäuschend, da der Spielverlauf viel mehr hergegeben hätte. Wir haben in der Defensive noch Abstimmungsprobleme und kassieren fürchterlich einfache Gegentore, so wie jetzt gegen Dornberg“, hadert Tim Daseking. Von den zuletzt fehlenden Leistungsträgern Ilias Illig, Pascal Widdecke und Thomas Bartling kehrt immerhin letzterer nach abgesessener Sperre ins Team zurück. Dadurch bekämen die Herforder neben „Alleinunterhalter“ Markus Esko wieder mehr Durchschlagskraft in der Offensive, hofft Daseking.