SC Herford verpflichtet nordmazedonischen Ex-Profi und Oberliga-Kicker

Stojan Stojcevski (l.) und Tufan Ucar wechseln zum SC Herford. – Foto: SC Herford

Landesligist SC Herford rüstet sich für die Saison 2025/26. Schon neun Zugänge stehen beim SCH fest. Nach dem bisherigen Königstransfer Markus Esko vom Regionalliga-Zweiten FC Gütersloh hat man in Herford nun für zwei weitere Hochkaräter sorgen können.

Von Oberligist SC Verl II wechselt Tufan Ucar ins Ludwig-Jahn-Stadion. Der 26-jährige Rechtsverteidiger spielte bislang seit Jugendzeiten für die Verler und wagt damit seinen ersten richtigen Tapetenwechsel. Der gebürtige Bielefelder gehört seit 2018 zum Kader der Drittliga-Reserve und feierte mit Verl II die Aufstiege aus der Landes- bis hin in die Oberliga. In der aktuellen Saison zählte Ucar eher zu den Reservisten unter Trainer Przemek Czapp. Bis auf die letzten beiden Spiele, die der Deutsch-Türke über die vollen 90 Minuten bestritt, kam Ucar in allen anderen Einsätzen stets von der Bank aus.

Ein Pokalsieger für Herford Als echten Transferhammer kann man sich in Herford auf Stojan Stojcevski freuen. Der 32-Jährige spielte jahrelang in seiner nordmazedonischen Heimat als Erstliga-Profi, ehe er Anfang 2025 seinen Lebensmittelpunkt nach Deutschland verlegte. Herford Co- und Torwarttrainer Gotse Traykovski ist ebenfalls nordmazedonischer Herkunft und hat den Transfer in die Wege geleitet.