SC Herford verliert unter merkwürdigen Umständen In der Landesliga ist die Erfolgsserie der Herforder gerissen. Nach neun Spielen ohne Niederlage verlor der Sport-Club beim 1:3 in Hövelhof erstmals wieder und büßte den zweiten Tabellenplatz ein. Was Trainer Tim Daseking darüber hinaus ärgerte, waren die Begleitumstände.

„Wir haben sportlich gegen eine laufstarke und aggressive Hövelhofer Mannschaft absolut verdient verloren, die Umstände für ein Landesligaspiel waren jedoch sehr unglücklich“, berichtete SCH-Trainer Tim Daseking.

So bekamen die Gäste keine Gelegenheit, sich auf dem Kunstrasenplatz in Hövelhof warmzumachen, weil auf dem noch gespielt wurde. Stattdessen sollten sich die Gäste auf der Aschenbahn warm laufen. Trotzdem beharrten die Schiedsrichter darauf, die Partie pünktlich anzupfeifen. Zudem konnte der Gast die zugewiesene Kabine erst verspätet beziehen und musste sich diese mit einer anderen Mannschaft teilen. Und im Spiel wurden die Umstände aus Dasekings Sicht nicht besser. Handspiel und Abseitstor

So sei dem 0:2 (24.) durch Hövelhofs Spielertrainer Luca D' Angelo ein klares Handspiel vorausgegangen, das 1:3 (45.) durch Paul Henkenjohann fiel aus stark abseitsverdächtiger Position, und als der Herforder Kapitän Ilias Illig umgerissen wurde, gab es für Hövelhofs letzten Mann nur gelb (44.). Das zwischenzeitliche 1:2 (32.) gelang Kostas Keissoglou mit einem tollen Freistoß aus 25 Metern. In der zweiten Halbzeit blieb Hövelhof kampf- und laufstark und ließ die Herforder nicht mehr zurück in die Partie kommen. Letzte Partie beim Spitzenreiter