SC Herford sitzt Nachbar RW Kirchlengern im Nacken

„Solche Spiele gewinnst du nur, wenn du einen Lauf hast wie wir im Moment.“ Tim Daseking, Trainer des Fußball-Landesligisten SC Herford, sprach nach dem 1:0 (1:0)-Sieg beim Post TSV Detmold von einer „schmeichelhaften Führung zur Halbzeit“ und einem „erkämpften Sieg“, nachdem seine Mannen auch die achtminütige Nachspielzeit überstanden hatten. Dadurch bleibt der Sport-Club erster Verfolger von Spitzenreiter RW Kirchlengern.

Für die Herforder war es das achte Spiel ohne Niederlage in Folge und der fünfte Dreier in Serie. So bleibt das Daseking-Team Spitzenreiter RW Kirchlengern auf den Fersen.

In den ersten 45 Minuten wackelten die Herforder (ohne Bartling, Illig, Tsingos und Markus Esko) ordentlich, Detmold besaß drei Großchancen, doch den Führungstreffer erzielte der SC. Nach einer Umschaltsituation scheiterte Tim Libor mit dem ersten Versuch am Torhüter, versenkte den Abpraller dann aber per Kopf (44.).

Wesentlich mehr Zugriff auf Spiel und Gegner bekam das Daseking-Team im zweiten Durchgang. „Da müssen wir das 2:0 machen“, so Daseking mit aufgestellten Nackenhaaren, als Artur Esko und Mikail Baytar allerbeste Chancen nicht nutzten. „Kämpferisch war das top, und wir haben wieder zu null gespielt“, so Dasekings Fazit.