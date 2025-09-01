SC Herford schlägt Minden zu neunt – Dornberg bremst Schloß Holte aus

Auch nach dem 4. Spieltag müssen sowohl die Liganeulinge BV Bad Lippspringe und FC Lübbecke als auch Westfalenliga-Absteiger FC Nieheim weiterhin auf den ersten Dreier warten. Dabei verpasste der BVL um Haaresbreite den ersten Saisonsieg, nachdem es nach dem Führungstreffer von Noel Hirschberg in der 78. Minute für Bad Lippspringe lange gut aussah. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit gelang dem Post TSV Detmold in Person von Marius Seipt tatsächlich noch der Lucky Punch.
Derweil ging der FC Lübbecke beim SV Heide Paderborn mit 0:2 leer aus, genauso wie der FC Nieheim, der zuhause gegen die SF DJK Mastbruch (1:4) die nächste herbe Klatsche hinnehmen musste. Der perfekt gestartete Aufsteiger VfB Schloß Holte musste an diesem Wochenende nicht nur die ersten Verlustpunkte, sondern auch gleich die erste Pflichtspielniederlage der neuen Saison hinnehmen. Zuhause mussten sich die Blau-Weißen dem TuS Dornberg mit 2:3 geschlagen geben. Nach den jeweiligen Anschlusstreffern zum 1:2 und 2:3 verpasste es der VfB, noch für einen Punktgewinn zu sorgen.
Heiß her ging es am Sonntag in Minden-Kutenhausen, wo der SVKT 07 den noch sieglosen Titelkandidaten SC Herford empfing. Der war über 55 Minuten in Unterzahl, nachdem der vom SC Peckeloh verpflichtete Emin Neskic in seinem Debüt mit Rot vom Platz flog. Doch Herford spielte trotzdem weiter munter nach vorne und belohnte sich in kurz vor der Halbzeit, in dem man Mindens Yannik Niermann zu einem Eigentor zwang (45.+1). Und keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff der nächste Paukenschlag: Herfords Malik Baytar wurde von Referee Markus Cinar ebenfalls mit der roten Karten des Platzes verwiesen, Herford war von nun an nur noch zu neunt und verlor in Folge dessen auch einen weiteren Verantwortlichen an der Seitenlinie, der sich über diese Entscheidung so sehr aufregte und ebenfalls die rote Karte sah.
Herford hatte von nun an Blut geleckt, während die Mindener in doppelter Überzahl wohl völlig von der Rolle waren. So erhöhte Stepan Hobrei in der 63. Minute auf 2:0 für den SCH, ehe Markus Esko in der Schlussphase per traumhaften Freistoß für die Entscheidung sorgte (89.), an der auch das Eigentor von Stojan Stojcevski nicht ändern sollte.
Komplettiert wurde der Spieltag von zwei Heimsiegen. RW Kirchlengern schlug den TuS Lohe deutlich mit 4:1, während der FC Bad Oeynhausen den SV Avenwedde mit 2:1 in die Knie zwang. Eröffnet wurde der 4. Spieltag am Freitagabend mit dem 2:1-Heimerfolg des Delbrücker SC über den Hövelhofer SV.
5. Spieltag
Fr., 05.09.25 19:30 Uhr Delbrücker SC - RW Kirchlengern
Sa., 06.09.25 18:00 Uhr TuS Lohe - FC Bad Oeynhausen
So., 07.09.25 15:00 Uhr BV Bad Lippspringe - FC Lübbecke
So., 07.09.25 15:00 Uhr SV Avenwedde - VfB Schloß Holte
So., 07.09.25 15:00 Uhr TuS Dornberg - SVKT 07 Minden
So., 07.09.25 15:00 Uhr SC Herford - SV Heide Paderborn
So., 07.09.25 15:30 Uhr Post TSV Detmold - FC Nieheim
So., 07.09.25 15:30 Uhr SF DJK Mastbruch - Hövelhofer SV
VfB Schloß Holte – TuS Dornberg 2:3
VfB Schloß Holte: Henrik Gievert, Maximilian Ulrich, Jannis Wehmeier, Julian Lakämper - Trainer: Kevin Kröger - Trainer: Kevin Viereck
TuS Dornberg: Dominik Kuck, Mitja Schierbaum, Boris Glaveski, Elias Morgenroth, Clemens Bachmann, Nick Mdoreuli - Trainer: Jens Horstmann
Tore: 0:1 Dominik Kuck (10. Foulelfmeter), 0:2 Nick Mdoreuli (17.), 1:2 Henrik Gievert (42.), 1:3 Clemens Bachmann (46.), 2:3 Jannis Wehmeier (90.)
FC Bad Oeynhausen – SV Avenwedde 2:1
FC Bad Oeynhausen: Mirko Göhner, Fabian Richter, Kevin Reimer, Felix Ostsieker, Dominik Moskvin, Robin Reimer (70. Felix Brinkmann), Betim Sahitaj (77. Dominik Flaake), Joscha Kachel, Kjell Elias Soll (62. David Scheidel), Kai Adrian, Gerhard Kwarteng (62. Moritz Tiemann) - Trainer: Daniel Brink
SV Avenwedde: Piet Hanhörster, Igor Balov, Patrick Plucinski, Riek Jürgen Ehlers, Sven Oberschelp, Ugur Pamuk, Chukwuka Junior Nwakamma, Leard Hasani (63. Tunay Mert Kutluhan), Kevin Alessandro Matulin (63. Joona Querober), Filippo Matteo Niemetz (46. Lukas Öksüz), Dwain Henry Junior Osaigbovo (46. Nico Schürmann) - Trainer: Miron Tadic
Schiedsrichter: Nico Kleinegesse
Tore: 1:0 Gerhard Kwarteng (6.), 2:0 Betim Sahitaj (51.), 2:1 Tunay Mert Kutluhan (76.)
RW Kirchlengern – TuS Lohe 4:1
RW Kirchlengern: Yannick Hartmann, Niklas Wüllner, Julian Marten, Sebastian Müller (70. Emil Elias Grund), Artem Panasenkov, Julian Zähler (67. Merlin Bachmann), Dennis Quirin, Jarno Kassebaum (61. Altan Dincdemir), Levin Güzelel (67. Omar Khaled), Daniel Urban (61. Benedikt Valldorf), Lennard Wüllner - Trainer: Daniel Halfar
TuS Lohe: Michael Joel Arnolds, Marvin Blöbaum, Lukas Brakmann, Emirhan Tasci, Jan Marten Schmitz (78. Laurenz Wölfing), Maximilian Kaspar, Nareg-Niko Boyagian (32. Timo Grewe), Robin Leo Faulstich (71. Peywan Yüsün), Adrian Mavretic, Denis Kameric, Lino Salle - Trainer: Dejan Simonovic - Trainer: René Müller
Tore: 1:0 Lennard Wüllner (14.), 2:0 Dennis Quirin (27.), 3:0 Sebastian Müller (54.), 4:0 Levin Güzelel (63.), 4:1 Lino Salle (82.)
Hövelhofer SV – Delbrücker SC 2:1
Hövelhofer SV: Christoph David Winkler, Azad Dogan (71. Martin Gröcker), Nick Schröder, Deniz Poyraz, Luca D'Angelo, Berat Turan, Christian Volmari (63. Julian Galas), Felix Lippold, Julian Liemke (76. Sebastian Laigle), Tobias May (83. Kamil Can Sapli), Noah Arthur Melzer (59. Lorik Berisha) - Trainer: Gerrit Zöller - Trainer: Thomas Bauer - Trainer: Luca D'Angelo - Trainer: Noah Henneböhle
Delbrücker SC: Marvin Meier, Justin Reineke, Julian Düsterhus (62. Levin Borgmeier), Lukas Mehn, Nils Kautschor (61. Juliano Redouane Meyer), Hasan Dere, Tobias Heering, Godslove Onyedikachi Anyanwu, Leon Piere Acikel (62. Jeremy Franz), Radu Nicolae Prepelita (61. Furkan Simsek), Moussa Conde (46. Lukas Hartmann) - Trainer: Detlev Dammeier - Trainer: Jeffrey Addai
Schiedsrichter: Nahum Walther (Minden) - Zuschauer: 170
Tore: 1:0 Julian Liemke (1.), 2:0 Julian Liemke (41.), 2:1 Tobias Heering (81.)
FC Nieheim – SF DJK Mastbruch 1:4
FC Nieheim: Daniel Eichmann, Marlon Pott, Alex Hopp, Matti Rohde, Jonas Schröder (53. Finn Versen), Johann Paul Winkler, Tobias Puhl, Raphael Nagel (61. Marius Bockelkamp), Lukas Stamm, Florent Berisha (61. Dennis Eichmann), Arian Berisha - Trainer: Jörg Böhme
SF DJK Mastbruch: Mika Schulmeister, Luis Canetto (14. Fynn Peters), Jan Biermann, Lars Bornefeld, Robert Can (73. Dennis Fortak), Sven Kröger (66. Abdallah Alkader), Torben Hartmann (86. Tim Heggemann), Frederik Witte, Sergio Taveira Pinto, Paul-Frederik Artelt, Julius Brinkmann (73. Samjuel Heim) - Trainer: Marco Schlobinski - Trainer: Patrick Dirichs
Tore: 0:1 Paul-Frederik Artelt (4.), 0:2 Julius Brinkmann (12.), 1:2 Florent Berisha (25.), 1:3 Paul-Frederik Artelt (37.), 1:4 Torben Hartmann (68.)
Gelb-Rot: Marlon Pott (43./FC Nieheim/)
Besondere Vorkommnisse: Sergio Taveira Pinto (SF DJK Mastbruch) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Daniel Eichmann (19.).
SVKT 07 Minden – SC Herford 1:3
SVKT 07 Minden: Emil Liecker, Lennart Springer, Pius-Emilian Meyer, Tom Mülmenstädt (60. Joel Jamil Rabenhorst), Jannis Springer, Eric Beims (15. Batuhan Pehlivan), Lasse Haakon Kellermeier (73. Timon Henry Bredemeier), Yannik Niermann, Jason Remo Munker, Jan Rekling, Malte Lüken - Trainer: Jens Meier - Trainer: Marcel Wallbaum
SC Herford: Dafe Nana, Pascal Widdecke, Stojan Stojcevski, Emin Neskic, Vitali Tichomirov, Lennart Wehmhöner, Danylo Tsehelniy, Ilias Illig, Markus Esko, Stepan Hobrei, Mikail Baytar - Trainer: Tim Daseking
Schiedsrichter: Markus Cinar (Gütersloh) - Zuschauer: 150
Tore: 0:1 Yannik Niermann (45.+1 Eigentor), 0:2 Stepan Hobrei (63.), 0:3 Markus Esko (89.), 1:3 Yannik Niermann (90.+4)
Rot: Emin Neskic (36./SC Herford/)
Rot: Mikail Baytar (50./SC Herford/)