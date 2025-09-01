SC Herford schlägt Minden zu neunt – Dornberg bremst Schloß Holte aus

Auch nach dem 4. Spieltag müssen sowohl die Liganeulinge BV Bad Lippspringe und FC Lübbecke als auch Westfalenliga-Absteiger FC Nieheim weiterhin auf den ersten Dreier warten. Dabei verpasste der BVL um Haaresbreite den ersten Saisonsieg, nachdem es nach dem Führungstreffer von Noel Hirschberg in der 78. Minute für Bad Lippspringe lange gut aussah. Doch in der siebten Minute der Nachspielzeit gelang dem Post TSV Detmold in Person von Marius Seipt tatsächlich noch der Lucky Punch.

Derweil ging der FC Lübbecke beim SV Heide Paderborn mit 0:2 leer aus, genauso wie der FC Nieheim, der zuhause gegen die SF DJK Mastbruch (1:4) die nächste herbe Klatsche hinnehmen musste. Der perfekt gestartete Aufsteiger VfB Schloß Holte musste an diesem Wochenende nicht nur die ersten Verlustpunkte, sondern auch gleich die erste Pflichtspielniederlage der neuen Saison hinnehmen. Zuhause mussten sich die Blau-Weißen dem TuS Dornberg mit 2:3 geschlagen geben. Nach den jeweiligen Anschlusstreffern zum 1:2 und 2:3 verpasste es der VfB, noch für einen Punktgewinn zu sorgen.

Heiß her ging es am Sonntag in Minden-Kutenhausen, wo der SVKT 07 den noch sieglosen Titelkandidaten SC Herford empfing. Der war über 55 Minuten in Unterzahl, nachdem der vom SC Peckeloh verpflichtete Emin Neskic in seinem Debüt mit Rot vom Platz flog. Doch Herford spielte trotzdem weiter munter nach vorne und belohnte sich in kurz vor der Halbzeit, in dem man Mindens Yannik Niermann zu einem Eigentor zwang (45.+1). Und keine fünf Minuten nach Wiederanpfiff der nächste Paukenschlag: Herfords Malik Baytar wurde von Referee Markus Cinar ebenfalls mit der roten Karten des Platzes verwiesen, Herford war von nun an nur noch zu neunt und verlor in Folge dessen auch einen weiteren Verantwortlichen an der Seitenlinie, der sich über diese Entscheidung so sehr aufregte und ebenfalls die rote Karte sah.