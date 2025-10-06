SC Herford reicht eine starke Halbzeit

Am Sonntag reichte dem SC Herford in der Landesliga eine starke Halbzeit, um einen deutlichen Sieg zu feiern. Beim SV Avenwedde setzte sich das Team von Trainer Tim Daseking mit 5:1 (5:0) durch.

Nachdem die Gäste mit dem ersten Angriff bei einem Schuss von Lennart Wehmhöner über das Tor die Führung noch knapp verfehlt hatten, war Markus Esko beim zweiten Angriff nach Vorlage von Konstantinos Keissoglou mit dem Kopf aus fünf Metern zum 1:0 erfolgreich. Als Stepan Hobrei in der 24. Minute nach erneuter Vorarbeit Keissoglous zum 2:0 traf, kam das Herforder Spiel richtig ins Rollen.

„Danach war jeder unserer Angriffe gefährlich“, berichtete Daseking. „Insgesamt hatten wir in der ersten Hälfte zehn glasklare Möglichkeiten und Avenwedde eine. Weil wir diesmal auch eine gute Chancenverwertung hatten, passte der Pausenstand dann auch.“

Zwei weitere Treffer von Markus Esko (32. und 42.) sowie einer von Nico Bartling (40.) sorgten für klare Verhältnisse. Daseking: „In der zweiten Halbzeit wurde der vorher gut zu bespielende Platz durch den Regen seifig. Nachdem wir dann in der 54. Minute ein dummes Gegentor bekommen hatten, haben wir insgesamt defensiver gestanden. Aber wenn du am Ende auswärts 5:1 gewinnst, kannst du als Trainer zufrieden sein.“