SC Herford muss zwei bittere Ausfälle kompensieren

„Auf Kunstrasen ist es immer ein anderes Spiel als auf Rasenplätzen, die zu dieser Jahreszeit auch schon recht tief sein können“, sagt SC-Trainer Tim Daseking, der aber ein anderes Problem als weit gravierender ansieht als den ehr ungewohnten Untergrund. Denn die Herforder werden gegen das Team aus Paderborn wohl auf zwei ihrer Leistungsträger verzichten müssen, die sich am Sonntag in Delbrück verletzt haben. Während bei Kapitän Ilias Illig zumindest eine kleine Chance auf einen Einsatz besteht, hat es Top-Torjäger Marku Esko heftig erwischt. „Der Knöchel ist dick geschwollen. Bei ihm müssen wir von einer schwereren Bänderverletzung ausgehen. Mal gucken, ob wir ihn in diesem Jahr überhaupt noch einmal auf dem Platz sehen werden“, berichtet Daseking, der dennoch grundsätzlich zuversichtlich bleibt. „Das müssen dann eben die anderen auffangen. Jetzt ist auch die sogenannte zweite Reihe gefragt, die sich zeigen kann. Und das sind auch die Situationen, in denen es sich zeigt, ob man dauerhaft vorne mitmischen kann.“

Gegner kassierte zuletzt zwei herbe Niederlagen