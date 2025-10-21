SC Herford muss zwei bittere Ausfälle kompensieren

Der Wällelauf am kommenden Sonntag in Herford hat auch den Spielplan des SC Herford in der Landesliga beeinflusst. Da im Bereich des Ludwig-Jahn-Stadions am Sonntag nicht gespielt werden kann, wurde die Heimpartie gegen die SF DJK Mastbruch auf Mittwoch vorverlegt. Anstoß ist um 19 Uhr auf dem Kunstrasenplatz Tribüne.
„Auf Kunstrasen ist es immer ein anderes Spiel als auf Rasenplätzen, die zu dieser Jahreszeit auch schon recht tief sein können“, sagt SC-Trainer Tim Daseking, der aber ein anderes Problem als weit gravierender ansieht als den ehr ungewohnten Untergrund. Denn die Herforder werden gegen das Team aus Paderborn wohl auf zwei ihrer Leistungsträger verzichten müssen, die sich am Sonntag in Delbrück verletzt haben. Während bei Kapitän Ilias Illig zumindest eine kleine Chance auf einen Einsatz besteht, hat es Top-Torjäger Marku Esko heftig erwischt. „Der Knöchel ist dick geschwollen. Bei ihm müssen wir von einer schwereren Bänderverletzung ausgehen. Mal gucken, ob wir ihn in diesem Jahr überhaupt noch einmal auf dem Platz sehen werden“, berichtet Daseking, der dennoch grundsätzlich zuversichtlich bleibt. „Das müssen dann eben die anderen auffangen. Jetzt ist auch die sogenannte zweite Reihe gefragt, die sich zeigen kann. Und das sind auch die Situationen, in denen es sich zeigt, ob man dauerhaft vorne mitmischen kann.“
Von der Papierform ist der gastgebende Tabellenzweite gegen den Achten Favorit, wobei Mastbruch zuletzt auch zwei herbe Niederlagen mit insgesamt 1:10 Toren kassierte. Daseking: „Wir sollten aber nur auf uns selbst schauen. Wir waren zuletzt sehr stabil und haben defensiv im Kollektiv gut funktioniert. Daran gilt es anzuknüpfen.“