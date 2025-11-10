SC Herford muss mit einem Zähler leben

Der SC Herford ist zwar im zwölften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben, musste im Aufstiegsrennen der Landesliga aber einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den 1. FC Nieheim kam der Sport-Club nur zu einem 1:1 (0:0).
Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Ludwig-Jahn-Stadion hätte wohl einen ganz andere Entwicklung genommen, wenn Stepan Hobrei den SCH mit dem zweiten Angriff des Spiels früh in Führung gebracht hätte, sein Schuss prallte jedoch an die Unterkante der Latte. Herford baute in der Anfangsphase viel Druck auf und hatte ordentliche Gelegenheiten, die beste vergab in der 25. Minute Tim Libor, der allein auf Nieheims Torhüter Enrico Jaeger zulief, den Ball aber nicht an diesem vorbei brachte. Anschließend gestalteten die Gäste die Partie offener, dennoch hätte der SCH noch vor der Pause in Führung gehen müssen, doch nach einem Schlenzer von Artur Esko, den Jaeger nur abklatschen konnte, verfehlte Ilias Illig im Nachsetzen aus spitzem Winkel das leere Tor (40.).
Nach dem Wechsel versuchte Herford sofort wieder Druck zu machen, wirklich zwingend waren die Aktionen gegen die gut verteidigenden Gäste nun aber nicht. „Männer, nicht so hektisch“, rief SC-Trainer Tim Daseking seinen Spielern nach rund einer Stunde zu – und wenig später musste er mitansehen, wie diese plötzlich in Rückstand gerieten. Ein langer Schlag von Jaeger wurde mit dem Kopf zu Florent Berisha verlängert, und der Ex-Herforder traf mit einem satten Schuss in die kurze rechte Ecke zum 0:1 (65.).
Die Folge waren wütende Angriffe der Hausherren, die aber bei zwei Situationen auch viel Glück hatten, dass es keinen weiteren Gegentreffer gab. Zunächst verhinderte diesen Emin Neskic beim einem Konter mit einer blitzsauberen Abwehraktion gegen Linus Herwing (77.), dann rauschte Matti Rohde frei vor dem Tor hauchzart an einer scharfen Hereingabe vorbei (79.). So blieb Herford im Spiel und setzte zur Schlussoffensive an, die Nico Bartling mit einem Direktschuss aus acht Metern an den linken Pfosten einläutete (82.). Drei Minuten später holte Justin Manske auf dem rechten Flügel einen Eckball heraus, den der kurz zuvor eingewechselte Sinan Ekinco mit dem Kopf zum 1:1 verwertete.
„Ich habe danach eigentlich gedacht, dass wir das Spiel noch komplett drehen“, sagte Daseking, doch in den Schlussminuten waren die mutig agierenden Gäste dem Siegtreffer näher. Zunächst konnte Tichomirov mit einer Grätsche gerade noch gegen Florent Berisha klären (90.+1), dann lenkte eine Minute später SC-Torhüter Christos Tarambuskas einen satten Schuss von Herwing um den Pfosten ins Toraus.
„Wir haben nach gutem Beginn zu viele einfache Bälle im Passspiel hergeschenkt, im Mittelfeld hätten wir eine bessere Ballverteilung gebraucht. Und wenn du dann gegen Nieheim plötzlich hinten liegst ist es schwer, weil sie auch viel Qualität im Umschaltspiel haben. Am Ende muss man dann wohl auch einmal mit einem Punkt zufrieden sein“, sagte Tim Daseking.