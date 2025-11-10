Kleiner Rückschlag: Vitali Tichomirov (r.) und der SC Herford kamen gegen Nieheim nur zu einem 1:1. – Foto: Thomas Vogelsang

SC Herford muss mit einem Zähler leben Das Team von Trainer Tim Daseking vergibt gegen den 1. FC Nieheim in der ersten Halbzeit gute Chancen und gerät dann in Rückstand. Kurz vor Schluss rettet ein Einwechselspieler das Remis.

Der SC Herford ist zwar im zwölften Pflichtspiel in Folge ungeschlagen geblieben, musste im Aufstiegsrennen der Landesliga aber einen Rückschlag hinnehmen. Gegen den 1. FC Nieheim kam der Sport-Club nur zu einem 1:1 (0:0).

Das Spiel auf dem Kunstrasenplatz am Ludwig-Jahn-Stadion hätte wohl einen ganz andere Entwicklung genommen, wenn Stepan Hobrei den SCH mit dem zweiten Angriff des Spiels früh in Führung gebracht hätte, sein Schuss prallte jedoch an die Unterkante der Latte. Herford baute in der Anfangsphase viel Druck auf und hatte ordentliche Gelegenheiten, die beste vergab in der 25. Minute Tim Libor, der allein auf Nieheims Torhüter Enrico Jaeger zulief, den Ball aber nicht an diesem vorbei brachte. Anschließend gestalteten die Gäste die Partie offener, dennoch hätte der SCH noch vor der Pause in Führung gehen müssen, doch nach einem Schlenzer von Artur Esko, den Jaeger nur abklatschen konnte, verfehlte Ilias Illig im Nachsetzen aus spitzem Winkel das leere Tor (40.). Bartlings Pfostenschuss läutet Schlussoffensive ein

Nach dem Wechsel versuchte Herford sofort wieder Druck zu machen, wirklich zwingend waren die Aktionen gegen die gut verteidigenden Gäste nun aber nicht. „Männer, nicht so hektisch“, rief SC-Trainer Tim Daseking seinen Spielern nach rund einer Stunde zu – und wenig später musste er mitansehen, wie diese plötzlich in Rückstand gerieten. Ein langer Schlag von Jaeger wurde mit dem Kopf zu Florent Berisha verlängert, und der Ex-Herforder traf mit einem satten Schuss in die kurze rechte Ecke zum 0:1 (65.). Die Folge waren wütende Angriffe der Hausherren, die aber bei zwei Situationen auch viel Glück hatten, dass es keinen weiteren Gegentreffer gab. Zunächst verhinderte diesen Emin Neskic beim einem Konter mit einer blitzsauberen Abwehraktion gegen Linus Herwing (77.), dann rauschte Matti Rohde frei vor dem Tor hauchzart an einer scharfen Hereingabe vorbei (79.). So blieb Herford im Spiel und setzte zur Schlussoffensive an, die Nico Bartling mit einem Direktschuss aus acht Metern an den linken Pfosten einläutete (82.). Drei Minuten später holte Justin Manske auf dem rechten Flügel einen Eckball heraus, den der kurz zuvor eingewechselte Sinan Ekinco mit dem Kopf zum 1:1 verwertete.