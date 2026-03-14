SC Herford meldet zweite Mannschaft für Saison 2026/2027

Der SC Herford wird zur Saison 2026/2027 wieder mit einer zweiten Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Das Team soll in der Kreisliga C starten und langfristig als sportlicher Unterbau der ersten Mannschaft dienen.

In der laufenden Spielzeit sind die Herforder ohne Reserveteam unterwegs. Nun hat sich der Vorstand entschieden, wieder eine zweite Mannschaft aufzubauen. Damit sollen insbesondere Spieler aus der eigenen Jugend sowie weitere Akteure eine Möglichkeit erhalten, sich im Seniorenbereich zu entwickeln.