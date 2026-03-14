SC Herford meldet zweite Mannschaft für Saison 2026/2027

Der SC Herford wird zur Saison 2026/2027 wieder mit einer zweiten Mannschaft am Spielbetrieb teilnehmen. Das Team soll in der Kreisliga C starten und langfristig als sportlicher Unterbau der ersten Mannschaft dienen.
In der laufenden Spielzeit sind die Herforder ohne Reserveteam unterwegs. Nun hat sich der Vorstand entschieden, wieder eine zweite Mannschaft aufzubauen. Damit sollen insbesondere Spieler aus der eigenen Jugend sowie weitere Akteure eine Möglichkeit erhalten, sich im Seniorenbereich zu entwickeln.
Das Traineramt übernehmen Bujar Cana und Sokol Kajtazi, die zuletzt beim VfL Herford tätig waren. Die Planungen für den Kader laufen bereits.
Langfristig soll sich die Mannschaft im Spielbetrieb etablieren und perspektivisch den Aufstieg in die Kreisliga B anstreben, erklärt Abteilungsvorsitzende Milena Scherf.
Ob sich das Projekt langfristig etablieren kann, bleibt abzuwarten. In der Saison 2024/2025 musste sich die zweite Mannschaft des Vereins noch aus dem laufenden Spielbetrieb zurückziehen.